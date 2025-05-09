Teleferik Kazasında Bilirkişi Raporu!

ANTALYA'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasının 6'ncı duruşmasında okunan bilirkişi raporunda; direk ve birleşim noktalarının istisnai yük koşullarına uygun tasarlanmadığı belirtildi.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün yakınları dahil olmak üzere 150 kişi, şikayetçi sıfatıyla yer aldı.

İLK DURUŞMADA KOCAGÖZ TAHLİYE OLDU

İddianamede, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de aralarında olduğu 12 kişi sanık olarak kabul edildi. Savcılık, 12 sanığın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcılık, Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 12 sanığın 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Başkan Kocagöz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, yurt dışı çıkış yasağı verilerek tahliye edildi. 5'inci duruşmada ise tutuklu 5 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİREK VE BİRLEŞİM NOKTALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Teleferik kazasına ilişkin 6'ncı duruşma, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol ve Suphi Kaplan hazır bulundu. Duruşmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor okundu. Bilirkişi raporunda, "Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan kazaya ilişkin teknik inceleme sonucunda, beş numaralı direğin yapısal tasarımında ve bulonlu birleşimlerinde yeterli mühendislik hizmeti alınmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, direk ve birleşim noktalarının istisnai yük koşullarına uygun tasarlanmadığı kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

YURT DIŞI YASAĞI KALKTI, EK RAPOR İSTENDİ

Mesut Kocagöz'ün avukatı Süleyman Çalıkuşu, teleferiğin durdurulduktan sonra yüksek çekme kuvvetine dayanamamasından kaynaklı arıza yaşandığına dikkati çekti. Avukat Çalıkuşu ayrıca Kocagöz'ün görevi nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Heyet, görevleri nedeniyle mahkemeye dilekçe sunan Mesut Kocagöz'ün yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına, diğer sanıkların yurt dışı çıkış yasaklarının gerekçe ve belge sunulduğu takdirde kaldırılacağına karar verdi. Ayrıca kazaya ilişkin ek rapor alınması istendi. Duruşma, ertelendi.