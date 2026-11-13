Televizyon yıldızları Antalya\'daki COP31\'de Türkiye pavilyonunu ziyaret etti

ÜNLÜLER TÜRKİYE PAVİLYONUNDA

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında televizyon dünyasının ünlü yıldızları, Türkiye pavilyonuna konuk oldu. Televizyonda yayınlanan 'Yeraltı' dizisinin oyuncuları Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Sümeyye Aydoğan, şarkıcı ve oyuncu Keremcem ile televizyon sunucusu Ertem Şener, Antalya COP31 mekanındaki Türkiye pavilyonunu ziyaret etti. Buradaki sergileri gezen ünlüler, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.