Televizyon yıldızları Antalya\'daki COP31\'de Türkiye pavilyonunu ziyaret etti

Televizyon yıldızları Antalya'daki COP31'de Türkiye pavilyonunu ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Türkiye pavilyonu televizyon dünyasının ünlü isimlerini ağırladı. Konuklar pavilyondaki sergileri gezdi ve hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
ÜNLÜLER TÜRKİYE PAVİLYONUNDA
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında televizyon dünyasının ünlü yıldızları, Türkiye pavilyonuna konuk oldu. Televizyonda yayınlanan 'Yeraltı' dizisinin oyuncuları Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Sümeyye Aydoğan, şarkıcı ve oyuncu Keremcem ile televizyon sunucusu Ertem Şener, Antalya COP31 mekanındaki Türkiye pavilyonunu ziyaret etti. Buradaki sergileri gezen ünlüler, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
Kaynak: DHA
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