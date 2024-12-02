Telif Hukuku ve Yapay Zeka Sempozyumu

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Anadolu Ajansı (AA) ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla üniversitenin güney kampüsündeki Albert Long Hall Binası'nda düzenlenen "2. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka" sempozyumunda, dijital platform iş modellerinin telif hukuku konusu ele alındı.

Sempozyumda Cambridge Üniversitesinden Prof. Dr. Henning Grosse Ruse-Khan, "Dijital Platform İş Modellerinin Telif Hukuku Boyutu" konulu sunumunda, uluslararası telif hakkı yasa çerçevesi, haber içeriği üretimi, makale yazımı bağlamları ve konuya ilişkin teklif edilen çözümlere değindi.

Ruse-Khan, Google, Youtube, Instagram, Facebook gibi dijital servis sağlayıcıları ve sosyal medya platformların, telif haklarını ihlal boyutlarına değinerek, bu sürecin söz konusu büyük şirketler ile basın yayın organlarını karşı karşıya getirdiğini belirtti.

Avustralya ve Kanada'da hükümetlerin, telif hakkı sahiplerini koruyacak şekilde bazı girişimlerde bulunduğuna işaret eden Ruse-Khan, sürecin sonunda Facebook'un Kanada ile uzlaşmak zorunda kaldığını ve Avustralya'da da platformun haber ajanslarına hizmetler için para ödeyeceğine dair anlaşmaya vardığını vurguladı.

Ruse-Khan, yapay zekayla üretilen içeriklere de değinerek, bu yolla üretilen haberlerde yanlış bilgilerin yer alabildiğini anımsattı ve bundan kimin sorumlu olacağına dair tartışmalara atıf yaptı.

Avrupa Birliği'nde yazılı basın ile yapay zeka içeriklerini ele alan kanunlar arasında büyük bir boşluklar olduğuna dikkati çeken Ruse-Khan, gelecekte bu konun da ele alınmasının önemine vurgu yaptı.