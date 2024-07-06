TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2'si Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2'si Çocuk 8 Kişi Yaralandı

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AVCILAR'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada, tur otobüsü dahil olmak üzere 5 araç karıştı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından otoyolun trafiği kısmen kapatıldı.

06.07.2024 16:17
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AVCILAR'da TEM Otoyolu'nda, aralarında tur otobüsünün de yer aldığı 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla çevredeki yakın hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 13.50 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi mevkiinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Ukrayna'dan Türkiye'ye turist getiren BH 8717 PP plakalı tur otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle aynı yönde seyir halinde olan 34 DP 7798 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonun arka kapağı önce Ukrayna plakalı yolcu otobüsüne, ardından arkadaki 3 araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk olmak üzere toplamda yaralanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu'nun trafiğe kapatılan 2 şeridi kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

"ÇOK YARALI VAR"

Kazaya karışan aracın sürücüsü Mustafa Yanaral, "Birden bir patırtı koptu, otobüs sağ tarafa girdi, o arada kamyona vurdu. Kamyona vurduktan sonra kamyon bize vurdu. Allak bullak oldu, bir anda can pazarı. Çok yaralı var, otobüsün sol tarafındakilerin hepsi yaralı. Kamyona vurunca kamyonun kasası sol tarafı biçti. Toplamda 5-6 araç kazaya karıştı. Çünkü biz öndeydik bize vurunca biz de öndekine vurduk. Benim vurduğum araç kaçtı." ifadelerine yer verdi.

TEM Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 2\'si Çocuk 8 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

Avcılar, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2'si Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2'si Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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