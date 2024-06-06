TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

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Silivri TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazayı fark eden TIR şoförü ise kontrolünü kaybederek şarampole uçtu. Şoför, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.06.2024 00:36
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SİLİVRİ, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı son anda fark eden TIR şoförü ise aracının kontrolünü kaybederek şarampole uçtu. TIR şoförü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Silivri TEM Otoyolu Kınalı gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde 3 aracı karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Sürücüler araçlarını yol kenarına çekerken, kazayı son anda fark eden 16 AAZ 360 plakalı TIR'ın şoförü M.C., aracının hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve daha sonra şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan TIR şoförü, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, zincirleme kazada yaralanan aynı aileden V.A., Z.A., U.A. ve 12 yaşında olan kızları E.A. hafifi yaralı olarak olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM Otoyolu\'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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