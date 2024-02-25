Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Gazze\'deki vahşeti seyretmekle yetiniyoruz

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın anma töreni ve belediye adayları tanıtımında konuştu, Karamollaoğlu, "Dünyanın en büyük vahşetini Gazze'de seyrediyoruz. Maalesef seyretmekle yetiniyoruz. Ellerinde güç olanlar iktidarda bulunanlar 'kınıyorum' diyor. Senin lafla kınamanın ne faydası var. Allah aşkına, insanlar katlediliyor. Senin her gün limanlarından kalkan gemiler o katliamı yapanlara silah taşıyor, malzeme götürüyor, karınlarını doyuruyor. Arkasından da kınıyormuş hadi oradan" dedi.

Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Milli Görüş Belediyeciliği Başkan Adayları Tanıtımı Programı İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saadet Partisi'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Birol Aydın şunları söyledi:

"Erbakan hocamızın 13. seneyi devriyesini bu toplantı ile anıyoruz... Ben sizlere kıymetli teşkilat mensuplarımıza her zaman her seçimde olduğu gibi canımızı dişimize takarak, yapmış olduğumuz çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ama bu seçimler için sorumluluğumuzun ne kadar daha önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Kararlarımızın il ve ilçe planlamalarımızın yerine getirilmesi için kapı kapı ev ev insanlarımızla dolaşalım.

"BİZİM EN MEGA PROJEMİZ, EN MEGA PROJEMİZİN OLMAYIŞIDIR"

Bizim İstanbul'umuzun çözülemeyecek sorunu yoktur. Bizim en mega projemiz en mega projemizin olmayışıdır. Bizim en büyük projemiz beslenme saatinde sınıfın bir köşesinde aç karnına bekleyen yavrumuzun derdine derman olmaktır. Bizim en mega projemiz, hayatının 10-15 yılını çoluk çocuğuna ayıracağı saati, trafikte lüzumsuz yere geçireceği bu vakti ailesine ayırmasına imkan sağlayacak çözümü oluşturmaktır. Bizim en mega projemiz, işsiz gencimizin iş bulmasına vesile olmaktır. Bizim en mega projemiz, devlet okullarındaki tuvaletlerin temizliğidir. Bizim en mega projemiz, İstanbul'un sokaklarını işgal eden bir kısım fuhuş çetelerine fırsat vermemektir. Bizim en mega projemiz, İstanbul sokaklarını tutmuş madde ve uyuşturucu çetelerinin kökünü kazımaktır."

"BUNDAN SONRA BÖYLE BİR İTTİFAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Karamollaoğlu ise tanıtım programında şunları söyledi:

"İktidarda bulunanlar her zaman iktidarda kalabilmek için bütün imkanları kullanacaklar. Bunun için bazı adımlar attık ama kazanma ihtimali çok yüksek gözükmesine rağmen sonuçta çok cüzi bir oy farkıyla Cumhurbaşkanlığı kaybedildi. Şimdi kendi normal dönemimize geldik, şartlarımıza döndük. İttifak belli bir maksatla yapıldığı için artık bundan sonra böyle bir ittifak söz konusu değil. Bundan dolayı da biz Ankara'mızda da İstanbul'da da belediye başkan adaylarımızı gösteriyoruz.

"BİZ İSTANBUL'U SARSACAK YENİ BİR ANLAYIŞA MAZHAR OLACAĞIZ"

Seçimlerde başarılı olabilmenin en önemli şartı seçimi kazanacağına inanmasıdır bir insanın. Çünkü inandığınız zaman büyük fedakarlıklarda bulunabilirsiniz. İnandığınız zaman takatinizin son noktasına gayret gösterirsiniz... Milli görüş belediyeciliği tarihe damgasını vuran bir belediye anlayışıdır. Biz İstanbul'u sarsacak yeni bir anlayışı hakim kılacak ve cenabı hakkın lütfuna mazhar olacağız.

"KINIYORMUŞ, HADİ ORADAN"

Dünyanın en büyük vahşetini Gazze'de seyrediyoruz. Maalesef seyretmekle yetiniyoruz. Ellerinde güç olanlar iktidarda bulunanlar 'kınıyorum' diyor. Senin lafla kınamanın ne faydası var. Allah aşkına, insanlar katlediliyor. Senin her gün limanlarından kalkan gemiler o katliamı yapanlara silah taşıyor, malzeme götürüyor, karınlarını doyuruyor. Arkasından da kınıyormuş hadi oradan. Sen kim, bu mücadeleyi yürütmek kim? İçinden geçtiğimiz dönem herhalde dünya siyasetinde ender rastlanan bir dönem. Hakikaten idrak etmekte acziyet içine düşüyorum. İktidar niye miting yapar yahu. İktidar niye miting yapar. İktidar kendi iktidarsızlığının farkına vardığı için mi olacak miting yapalım diyor. Vay aciz insanlar vay. Bu acziyet içine düşenler ülkemizi ayağa kaldıramazlar...

"BU SEÇİMLERDE KAZANMANIN ÖN ŞARTI KAZANACAĞIMIZA İNANMAKTIR"

Biz yeniden bütün ülkemizi karış karış gezmeye, taramaya ve onların gönlünü almaya mecburuz. Gönlünü alacağı ki oyunu da alabilelim. Biz bu dönem her ilde seçime giriyoruz. Şu anda biz Gelecek Partisi ile ittifak içerisindeyiz. Bundan dolayı seçime giderken her yerde müşterek bir aday çıkarmak yerine yeri geldiğinde donlardan da bazı adayların çıkmasını biz de arzu ettik. Belli illerde Gelecek Partisi adayı aday olarak bazıları bizim amblemimiz altında bazıları da kendi amblemleri altında seçime girdiler. Bu seçimlerde kazanmanın ön şartı kazanacağımıza inanmaktır.

Biz, içinde yaşadığımız ilçeye ile hizmet etmek için varız Birinci önceliğimiz halkımızla iç içe yaşayacağız kapımız onlara her gün açık olacak ya da hafta da bir. Onları kendi binamızda misafir edeceğiz, dertlerini dinleyip çözüm üreteceğiz. Bunları yaptığımızda halkımızın gönlünü kazanmış oluruz. Bu müjdeyi İstanbul'da yaşayan kardeşlerimize verin."