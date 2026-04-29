İnşaat kazısı sonrası apartman mühürlendi

29.04.2026 14:38  Güncelleme: 14:40
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sonrası bitişiğindeki 5 katlı apartman, altındaki toprak kütlesinin bir kısmının kayması üzerine mühürlendi, 14 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 152'nci Sokak'ta meydana geldi. Temel kazısı çalışmalarının sona ermesinin ardından 5 katlı apartmandan gelen sesler üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis, zabıta, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın altındaki toprak kütlesinin bir kısmının kaydığı belirlendi. Bunun üzerine apartman dairelerindeki 14 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, doğal gaz akışı kesildi. Çayırova Belediyesi zabıta ekipleri tarafından apartman mühürlendi.

'ÇATIRDAMA SESİ GELİYOR'

Mahalleli Özgür Gögal, "Binanın yanından alınan hafriyat ile ilgili akşam saatlerinde çatırdama sesi geliyor. Binanın karşısında bulunanlar sesi alarak haber veriyorlar. Akabinde belediye ekipleri, AKUT, itfaiye ve polis intikal ediyor. Bina hızlı bir şekilde boşaltılıyor, doğal gaz kesiliyor ve bina mühürleniyor. 5 dairede oturan aileler de kendi akrabalarına giderek geceyi geçiriyorlar. Bugün de ilgililer ve belediye kurumlarından gelen birimler incelemelerini başlattı. Durumu değerlendirip bina ve binanın yan tarafındaki temelle ilgili bir çalışma yaptı. Durumu değerlendirip bina sakinlerini tekrardan binaya alacaklar" dedi.

Kaynak: DHA

Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
Diyarbakır seferber oldu, minik Yazgül uyurken bulundu Diyarbakır seferber oldu, minik Yazgül uyurken bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Macron’a sert tepki: Gereksiz bir cüretkarlıkta olduğunu görüyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki: Gereksiz bir cüretkarlıkta olduğunu görüyoruz
Sinan Burhan’dan Mustafa Balbay’a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi Sinan Burhan'dan Mustafa Balbay'a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi?
İngiltere’nin Washington Büyükelçisi’nden tartışma yaratacak İsrail çıkışı İngiltere’nin Washington Büyükelçisi’nden tartışma yaratacak İsrail çıkışı
Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı 3. Charles’ı resmi törenle karşıladı ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kralı 3. Charles'ı resmi törenle karşıladı
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
14:04
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:08
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
13:06
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
