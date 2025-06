Temelli'den Meclis'e Barış Çağrısı

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "27 Şubat'ta bir açıklama geldi Öcalan'dan, 12 Mayıs'ta PKK kendini feshedeceğini, silahları bırakacağını açıkladı. Sonrasında hiçbir şey yok. Artık adım atma zamanıdır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu konuda inisiyatif alacağını söyledi, bekliyoruz. Numan Kurtulmuş'a çağrı yapmak istiyorum: Bir an önce bu çalışmaları başlatması, bizleri davet etmesi, herkesin etkin ve verimli çalışacağı komisyonu var etmesi, önceliğimiz olmalıdır. Bu meseleye özgü bir komisyonun çalışması önemlidir. Bu siyasetin en önemli sorumluluğudur" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli TBMM'de yaptığı basın toplantısında İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının savaşı şiddetlendirdiğini belirterek, "Şu ana kadar bize gelen bilgiler, 400'e yakın insanın yaşamını yitirdiği yönünde. Bunların çoğu sivil, çocuk, kadınlardan oluşmakta, çok sayıda yaralı var. İnsanlar Tahran'dan, evlerinden uzaklaşıyor. Savaş herkese, acı, zulüm, ölüm getirir. Savaşın sonlanması adına herkes şu an yapması gerekeni mutlaka yapmalı. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri mutlaka inisiyatif kullanmalıdır, diplomasinin kapılarını sonuna kadar açmalıdır. Uluslararası bütün güçlere buradan çağrı yapıyoruz: Bir an önce Ortadoğu'daki bu yangını söndürmek, bu savaşı sonlandırmak için herkes üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmelidir" dedi.

"Gelin demokratik toplum çağrısına destek verin"

Temelli, "İran, İsrail gibi rejimlerden, geçmiyor çözüm. Türkiye dış politikası uzun süre bu yanlışta ısrar etti. Bugün anlaşılıyor ki çok ciddi riskler birikmiş. Bu risklere karşı yegane gücümüz barıştır, demokratik Türkiye ve demokratik toplum arayışıdır. Gelin demokratik toplum çağrısına destek verin. Bu sayede üreteceğiz çözüm, Ortadoğu halklarının geleceğini kurtaracaktır" diye konuştu.

"Bu meseleye özgü bir komisyonun çalışması önemlidir"

Meclis'in demokratik toplum ve barış konusunda inisiyatif alması gerektiğini vurgulayan Temelli, "27 Şubat'ta bir açıklama geldi Öcalan'dan, 12 Mayıs'ta PKK kendini feshedeceğini, silahları bırakacağını açıkladı. Sonrasında hiçbir şey yok. Artık adım atma zamanıdır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu konuda inisiyatif alacağını söyledi, bekliyoruz. Bir an önce harekete geçmeli, Meclis bu meselenin çözümü konusunda bir komisyonu hayata geçirmeli. Numan Kurtulmuş'a çağrı yapmak istiyorum: Bir an önce bu çalışmaları başlatması, bizleri davet etmesi, herkesin etkin ve verimli çalışacağı komisyonu var etmesi, önceliğimiz olmalıdır. Bu meseleye özgü bir komisyonun çalışması önemlidir. Bu siyasetin en önemli sorumluluğudur. Mesele sadece teknik boyuta indirgenemez ya da sadece teknik boyutu ihmal ederek de yürütülemez. Üstüne vazife olmadan sürekli siyasete ayar verenlere şu açıklamayı yapmak istiyorum: Mesele sadece teknik olsaydı o zaman siyasete ne hacet vardı? Çağırırdık teknokratları onlar çözerdi. Ayar vererek yol almamız mümkün değil" diye konuştu.

"Bu keyfi uygulamalara son verin"

Bayramdan önce hayata geçirilen yargı paketinin ciddi bir hayal kırıklığı yarattığını dile getiren Temelli, yargı paketinin sonucuna hasta tutukluların, infazı keyfi şekilde yakılanların katlandığını belirtti. Temelli, cezaevlerinin ne kadar kötü olduğunu anlatmak için örnekler vererek, " Nihat Genç, 30 yılı aşkın süredir cezaevinde. İdare Kurulu Genç'e 'pişman mısın?' diye soruyor. Neden pişman olacak, Kürt olduğundan mı? Bu kadar manasız sorularla insanları cezaevinde tutmanın yolunu arıyorlar. Buradan gözlem idare kurulundaki aklını yitirmiş insanlara sesleniyorum: Siz insanlara pişman mısınız diye sorarak kimliğini, mücadelesini değiştiremezsiniz. Bu keyfi uygulamalara son verin" ifadesini kullandı.

" Merkez Bankası'nın bankacılık sistemini yönetmesi mümkün değil"

Temelli, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 40 yıla baktığımızda Türkiye ekonomisi ciddi sarsıntılar yaşadı ve dünyadaki en kırılgan ekonomilerden bir tanesi. Şimdi savaşın sonlanmasının yarattığı umutla ekonomide de iyileşme olacağını insanlar bekliyorlar. Ekonomi yönetimi içinde bulunduğumuz koşulların ciddiyetinin farkında değil. Hazine ve Maliye Bakanı röportaj verip, 'En zorunu geride bıraktık' diyor. Kendisi Londra'daki konutundan dünyaya baktığı için kimler için geride bırakıldığını oradan değerlendiriyor. Bu ülkenin emekçileri, çiftçileri, esnafı için zor geride kalmadı. Açlık, yoksulluk, işsizlik artıyor. Merkez Bankası'nın borcu 1,5 trilyonu geçmiş durumda. Merkez Bankası'nın bankacılık sistemini yönetmesi mümkün değil. Bu ülkede asgari ücret, yoksulluk sınırının yarısına eşit olmalıdır. En düşük emekli maaşı buna eşit olmalıdır. Şimdi ara zamdan bahsediyorlar, ara zam olsa olsa yüzde 10 olacak. Bunun hesabını yapıyorlar ama bunun bile içinden çıkamıyorlar çünkü Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı, dezenflasyon programını başından sonuna kadar emekçilerin, emeklilerin, yoksul halkın üzerinden yürütüyorlar. Ben burada TÜİK Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Geride bıraktığımız 4 dönem boyunca sadece kamu emekçilerinden kamu emeklilerinden her 6 ayda 5 puan çaldı. Birikimli etkisi yüzde 25'tir."

İmralı'daki görüşmelere değinen Temelli, "Biz sürekli İmralı ile istişarede bulunabilmek adına ziyaretleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ziyaretleri geniş çerçevede sürdürmek istiyoruz. Bizim beklentimiz bu yönde ancak ziyaret trafiğini belirleyen iktidardır, devlettir. Kendilerinden ricamız, geçmişin kısıtlarını kaldırmaları, bu ziyaretlerin geniş kapsamda hayata geçmesinin sağlanmasıdır, bekliyoruz" dedi.

DEM Parti yetkililerinin Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Can Atalay ile görüşmek için başvuru yaptıklarını dile getiren Temelli, 19 Haziran Perşembe günü bu ziyaretin gerçekleşmesini istediklerini söyledi. Temelli, "Silivri'de maalesef çok sayıda siyasi mahpus var. Vakit olsa hepsini ziyaret etmek isterlerdi ama maalesef vakit darlığından 5-6 arkadaşımızı ziyaret edecekler" diye konuştu.