Temu, 2024'te ABD'de en çok indirilen uygulama

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SAN FRANCISCO, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin menşeli alışveriş uygulaması Temu, 2024 yılında da ABD'de en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

Apple tarafından pazartesi günü açıklanan şirketin ABD'deki uygulama mağazasında en çok yüklenen uygulamalar ve oyunlar listesine göre Temu, 2022'nin birinciliğini elinde bulunduran TikTok'un yerini alarak geçen yıl listenin başında yer almıştı.

TikTok bu yıl, Meta'nın Instagram Threads uygulamasının arkasından listede üçüncü sırada yer aldı. 2023'ün en çok indirilen üçüncü uygulaması olan Instagram Threads ise bu sene ikinciliğe yükseldi.

Bu yıl ChatGPT, Google'ın arama uygulamasının hemen önüne geçerek Apple'ın ABD Uygulama Mağazası'nda en çok indirilen dördüncü uygulama olarak yer aldı.

Meta'nın uygulamaları 2024'ün en çok indirilenler listesi genelinde hala yer alsa da son yıllarda sıralamadaki yerleri düşüyor. Instagram ve WhatsApp sırasıyla listenin 6. ve 7. sırasında yer alırken, onları yine TikTok'un ana şirketi ByteDance'a ait CapCut, ardından YouTube, Gmail, Google Maps ve Shein ve 13. sırada ise Facebook takip etti.

İlk 20'nin geri kalanında Telegram, Snapchat, Cash App, Spotify, Max, McDonald's ve Amazon uygulamaları bulunuyor.