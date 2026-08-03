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TENMAK Burs Programı Genişliyor

TENMAK Burs Programı Genişliyor
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Bakan Bayraktar, TENMAK burs kontenjanını 500'e çıkarıyor. Aylık burs 13.750 TL olacak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor; ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuz ayı başında Araştırma Burs Programları başlattı. Enerjiden madenciliğe, nükleerden ileri malzeme teknolojilerine kadar Türkiye'nin beşeri sermayesini güçlendirmeyi hedefleyen programlar, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri desteklemeyi hedefliyor. Başarı ve araştırma olmak üzere 2 kategoride planlanan programlar, lisans düzeyinden doktora sonrasına kadar gençlere önemli imkanlar sunuyor. Programların ilki, YKS sınavının açıklandığı gün, Bakan Bayraktar tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren lisans öğrencilerine verilecek aylık 13 bin 750 lira burs, gençlerin dikkatini çekti. Bayraktar, 'https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs' internet sitesine girerek burs imkanlarını araştıran öğrencilerin yoğunluğu sebebiyle hem bursiyer hem de bölüm sayısının arttırılması talimatını verdi.

'AYLIK 13 BİN 750 TL BAŞARI BURSU SAĞLAYACAĞIZ'

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor; ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz" dedi.

Kontenjan dağılımında önceliklerinin enerji ve tabii kaynaklar alanı olduğuna vurgu yapan Bayraktar, "Kontenjan dağılımında önceliğimiz olan enerji ve tabii kaynaklar alanının yanı sıra kapsamı genişleterek ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak daha geniş bir akademik alanı kapsama aldık. Program kapsamında; enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 38 farklı stratejik alanda lisans eğitimine başlayan ve YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize, eğitimleri boyunca alanında uzman isimlerle akademik danışmanlık ve kariyer fırsatı desteğiyle birlikte aylık 13 bin 750 TL başarı bursu sağlayacağız. Gençlerimize güveniyor, bilim üreten ve ülkemizin geleceğine değer katacak tüm öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE KARİYER FIRSATI SUNULACAK

Programa başvurular, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek. Değerlendirme sürecinde adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamaları dikkate alınacak. Her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın faaliyet alanlarında kariyer fırsatları sunulacak.

Kaynak: DHA

Enerji, Güncel, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel TENMAK Burs Programı Genişliyor - Son Dakika

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