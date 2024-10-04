Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Eskişehir\'de Özel Bir Kültür Yaratıldı"

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi 12. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, 13. Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Pişmiş Toprak Sempozyumu Sergisi etkinlikleri "Sanat Tepebaşı'nda" adı ile gerçekleştiriliyor. Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Ataç, "Eskişehir'de özel bir kültür yaratıldı. Bu özel kültürün yaratılmasına siz Eskişehirliler destek verdiniz, sahip çıktınız ve bugünlere getirdiniz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, yıllardır uluslararası ölçekte sürdürdüğü üç büyük sanat etkinliğini bu sene "Sanat Tepebaşı'nda" adı ile bir arada düzenliyor. Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Engin Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şairler ve Eskişehirli şiir severler katıldı.

"Bu şehre her şey çok yakışıyor"

Törende ilk konuşmayı yapan Uluslararası Şiir Buluşması Sanat Direktörü Haydar Ergülen, "Bu şehre her şey çok yakışıyor. Şiir de yakışıyor, sanat da yakışıyor. Demokrasinin, laikliğin, cumhuriyetin en çok yakıştığı kentlerden birisi Eskişehir. Başkanlarımız da bu kente çok yakışıyor, Ahmet Başkan da çok yakışıyor. Bu yıl şehrimizin de çocuğu olan Tuna Kiremitçi onur konuğumuz. Demokrasinin, cumhuriyetin, laikliğin Eskişehir'den tüm Türkiye'ye yayılmasını diliyorum" dedi.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Direktörü Prof. Bilgehan Uzuner de şunları söyledi:

"Eskişehir bir fark yarattı"

"Yaklaşık 20 yıl birlikteliğimizde sanat çalışmalarına başkanımız sayesinde zemin oluşturuldu. Eskişehirliler de sanata yakınlık göstererek fark yarattı. 16 kere Pişmiş Toprak Sempozyumu yaptık. Bu şiir günlerinde, sanat çalıştaylarında da Tepebaşı Belediyesi 30'dan fazla ev sahipliği yapmış. 400 günün üzerinde sanatçılar ağırlanmış, kentli ile sanatçı buluşmuş. Bu inanılmaz bir ev sahipliği, inanılmaz bir birliktelik. 700'ün üzerinde kazandırılan sanat eseri var. Müthiş bir katkı var. Eskişehir bir fark yarattı. Kent ve kentli olmanın farkını oluşturdu. O yüzden bütün emeği geçen tüm Eskişehirlilere teşekkür ediyorum. Tepebaşı Belediyesi'nin bu zemini özveriyle hazırlayan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ahmet Ataç Başkan'ımız sayesinde tutarlılıkla sanata destek verildi. İyi ki var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

"Burada olmak onur verici"

Etkinlik öncesinde 12. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın onur konuğu Tuna Kiremitçi, okurları için kitaplarını imzaladı. Onur konuğu Tuna Kiremitçi, "Bugün burada ağırlanıyor olmak onur verici. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Ataç Başkan'ıma. Haydar Ergülen ustama ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'e gelmiş olmak güzel. Bugün yaşadığım duyguları belki bir romanın içerisinde belki bir şiirin içinde daha kapsamlı ifade edeceğime söz veriyorum" diye konutşu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından uluslararası ölçekte yapılan üç sanat etkinliklerinin fikrinin ortaya çıkış hikayesini anlatan Ataç ise şunları kaydetti:

"Seçkinlerin değil Eskişehir halkının sahiplendiği etkinlikler oldu"

"Bu sanat etkinlikleri seçkinlerin değil Eskişehir halkının sahiplendiği etkinlikler oldu. Bu da bize mutluluk veriyor. Gerçekten elimizde çok güzel bir koleksiyon var. Bunların hepsi bu şehirdeki insanların sanata nasıl destek verdiklerini gösteriyor. Eskişehir'de özel bir kültür yaratıldı. Bu özel kültürün yaratılmasına siz Eskişehirliler destek verdiniz, sahip çıktınız ve bugünlere getirdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben bu sempozyumun da başarılı geçeceğine inanıyorum."

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da şöyle konuştu:

"Eskişehir'imizin markalaşmasına katkı sunan çalışmalara imza attı"

"Ahmet Başkan'ım göreve başladığı günden bu yana ülkemizde çokça ötekileştirilen sanat ve sanatçıya hak ettiği değeri, önemi her çalışmasıyla betimleyen ve yaşama geçiren, düzenlediği festivalleri, çalıştayları, sempozyumlarıyla bu çalışmaları uluslararası alana taşıdı. Eskişehir'imizin markalaşmasına katkı sunan çalışmalara imza attı. Bunu yaparken de Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ilklere, değerlere ve devrimlerine sıkı sıkı bağlı kalarak bunu da Eskişehir'den bütün ülkeye yayma misyonuyla davrandı. Ben bundan dolayı Başkanımıza ve emeği geçen ekibine teşekkür ediyorum."

Yabancı şairler şiirlerini okudu

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğe katılan İranlı şairler Esmail Yourdshahıan ve Tahereh Mirzaei Sarıdabad Eskişehir'de olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek katılımcılara şiirlerini okudu. Şiir okumaları sonrasında da şairlere katılım ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Eskişehirliler, 12. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın onur konuğu Tuna Kiremitçi'nin konserini dinledi.

4 gün dolu dolu geçecek

Etkinliğe 3'ü yabancı 10'u ise Türkiye'den olmak üzere 13 sanatçı katılıyor. Konuk sanatçılardan 5'i hem şair hem ressam kimliği ile etkinliğe değer katıyor. Tepebaşı Belediyesi 4 gün sürecek etkinlikler ile şiiri, resmi ve pişmiş toprağı; disiplinler arası bir etkileşim yaratarak bir araya getirmiş olacak. Sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için müzikal ve çocuk şiiri etkinliklerinin yanı sıra 2 belgesel gösterimi, şiir okumaları, aramızdan ayrılan şairlerin anma oturumları, resim atölyeleri gibi etkinlikler Eskişehirliler ile buluşacak. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu sergisi de kent halkı için eşsiz bir sanat deneyimi yaşatacak.