Tepebaşı Belediyesi'nden 42 Farklı Noktaya Geri Dönüşüm Kafesi

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda 42 farklı noktaya yerleştirdiği geri dönüşüm kafesleri ile kağıt, karton, plastik, cam ve metal atıkları belirlenen noktalardan topluyor.

Tepebaşı Belediyesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm oranlarının yükseltilmesi amacıyla ilçe genelinde belirlenen 42 farklı noktaya "El Birliğiyle Temiz Çevre Temiz Tepebaşı" sloganıyla geri dönüşüm kafesleri yerleştirdi. Yeni sistemle birlikte kapıdan kapıya toplama uygulaması kaldırılırken, ambalaj atıkları için sabit toplama noktaları oluşturuldu. Bu sayede atıkların karışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar, evde ayrıştırdıkları ambalaj atıklarını belirlenen noktalara getirerek kolayca geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayabiliyor.

Belediye ekipleri tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen toplama çalışmaları ile kafeslerde biriken atıklar titizlikle ayrıştırılıyor. Toplanan geri dönüşüm malzemeleri, belediyenin anlaşmalı olduğu lisanslı firmaya teslim edilerek geri dönüşüm tesislerine ulaştırılıyor. Burada işlenen atıklar yeniden ekonomiye kazandırılarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu uygulama, hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Yetkililer, vatandaşların da bu sürece aktif katılım sağlamasının sürdürülebilir bir gelecek için kritik olduğuna dikkat çekti. Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahallelere yerleştirilen atık toplama kafeslerinin sayılarının artacağını belirtti.

Geri dönüşüm kafeslerinin bulunduğu noktalar şöyle:

-Aşağısöğütönü Mahallesi Muhtarlığı önü

-Bahçelievler Mahallesi Güllük Belde Evi önü

-Çamlıca Mahallesi'nde Tepebaşı Belediyesi İsmail-Nihal Akçura Aşevi önü

-Ertuğrulgazi Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi ve Behiç Erkin Spor Kompleksi

-Ertuğrulgazi Mahallesi Ahmet Bilek Deneyimli Kafe önü

-Kumlubel Mahallesi Nasuh Akar Deneyimli Kafe önü

-Sazova Mahallesi Elmalı Konakları, Hazreti Ali Camii ve Muhtarlık önü

-Şirintepe Mahallesi Hüsamettin Ürün Parkı, Muhtarlık önü, Sınır Park ve Halil Eren Parkı

-Uluönder Belde Evi önü

-Yenibağlar Mahallesi Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe önü

-Yeşiltepe Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Gürsel Demir Deneyimli Kafe önü

-Zincirlikuyu Belde Evi önü

-Muttalıp Mahallesi Ova Evleri

-Çukurhisar Hizmet Binası önü

-Fevzi Çakmak Mahallesi Gürlife Hastanesi önü

-Şeker Mahallesi TOKİ Sıraevler

-Şeker Mahallesi Bilnet Okulları önü

-Espark AVM önü

-Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesi

-Anadolu Üniversitesi KYK Yurdu

-Yukarısöğütönü Mahallesi TEİAŞ trafo merkezi

-Batıkent Mahallesi Hasan Ali Yücel Deneyimli Kafe önü

-Batıkent Mahallesi Naz Eczanesi önü

-Atayurt Okulları

-Batıkent Mahallesi Walkers Kafe yanı

-Batıkent Mahallesi Çağdaş Market (2) yanı

-Batıkent Mahallesi Hillpark Evleri karşısı

-Batıkent Mahallesi Şair Rasim Köroğlu Deneyimli Kafe önü

-Yaşamkent TOKİ

-Batıkent Mahallesi Parkwest önü

-Uluönder Mahallesi Edikoop karşısı