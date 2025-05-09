Tepebaşı'nda 4.700 Kadın Anneler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Tepebaşı'nda 4.700 Kadın Anneler Günü'nü Kutladı

Tepebaşı Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikle 4.700 kadını bir araya getirdi. Etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kadınların toplumdaki önemine değinerek tüm annelerin gününü kutladı.

09.05.2025 16:34  Güncelleme: 18:22
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikle 4 bin 700 kadını bir araya getirdi. Etkinliğe katılan  Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle beraberiz. İyi ki kadınlarımız, kardeşlerimiz annelerimiz var. Bugün bizleri yalnız bırakmadınız. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikten bir araya gelen 4 bin 700 kadın, Anneler Günü'nü kutladı. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda buluşan kadınlar, Eko Şov Ritim Grubu'nun konseri ve DJ performansla keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar ise kendileri için kurulan oyun alanında doyasıya eğlendi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, CHP Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilay Mert Başlı, CHP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sultan Özçimen, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, kadın muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Yaklaşık yüzde 40 kadın çalışanımız var"

Başkan Ahmet Ataç, buluşmada kadınlara şöyle seslendi:

"İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle beraberiz, iyi ki kadınlarımız, kardeşlerimiz annelerimiz var. Bugün bizleri yalnız bırakmadınız. Öncelikle büyük annemiz Zübeyde Hanım annemizin Anneler Günü'nü kutluyorum. O öyle büyük bir anne ki bir çocuk dünyaya getirdi ve o çocuk Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak Türkiye'nin kuruluşunu sağladı. Bu bizim önderimiz, genelkurmay başkanımız, her şeyimiz Mustafa Kemal Atatürk. Onu ve kahraman arkadaşlarını anmadan geçemiyorum. Onlara olan minnet borcumuz bitmez. Her zaman onların yolunda olacağız. Şu an aramızda olmamasına rağmen hala Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi yönetiyor. Onun sayesinde bugünlere geldik. Hep birlikte de devam edeceğiz. Eskişehir'imizin insanı laik cumhuriyeti, hukuk devletini ve Atatürk'ü çok seviyor. Her zaman onun yanında oluyor ve hiçbir zaman da bırakmayacak. 673 kadınımız şirketimizde 121 kadınımız memur olmak üzere 794 kadın personelimiz var. Yaklaşık yüzde 40 kadın çalışanımız var. Kadın çalışma arkadaşlarımızdan da o kadar memnunuz ki bu sayı gün geçtikçe de artacak. Ama buradan kadına yapılan şiddeti şiddetle kınıyorum. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Türkiye bundan sonra el ele kol kola birlikte yürüyecek. Yolumuz açık olsun."

"Emeklerinizin hakkı ödenmez"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise "Hepinizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Anneler Günü'nde böylesine güzel böylesine coşkulu böylesine kardeşçe bizleri bir araya getiren hepimizin sevdiği Ahmet Başkana teşekkür ediyoruz. Ahmet Başkan hep bizi böyle kardeşlik buluşmalarında bir araya getiriyor. Ama bir gruba hep torpil yapıyor. Yani kadınlara. Ben her birinize yetiştirdiğiniz evlatlar için teşekkür ediyorum. Sizler sadece bir gün değil, yılın 365 günü 24 saati bizim en kıymetlilerimizsiniz. Emeklerinizin hakkı asla ödenmez. İyi ki varsınız, iyi ki bizlere annelik yaptınız" diye konuştu.

"Tepebaşı'ndaki bu birliktelik her daim devam etsin"

CHP İl Başkanı Talat Yalaz da "Değerli annelerimizin, hepinizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bugün bu toplumun inşasında, bu toplumu ileriye götürmek adına yetişen her bireyde ve toplumun gelecek günlerinde sizlerin izi var. Ahmet Başkanımıza bugün bizleri, sizlerle bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Hayat Tepebaşı'nda sloganının altyapısını oluşturan Tepebaşı'ndaki bu birlikteliğin, her daim devam etmesini yürekten arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan anneler de Başkan Ataç'a kadınlar için gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda 4.700 Kadın Anneler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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