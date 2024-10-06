Tepebaşı\'nda Sanat Festivali Başarıyla Tamamlandı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen "Sanat Tepebaşı'nda" etkinliği kapanış töreni ile son bulurken Başkan Ataç, "Her alanda herkesin gıpta ederek baktığı işlere imza attık. Özellikle sanatta bugün Türkiye'de en iyi iş yapan belediyelerden bir tanesiyiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 12. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, 13. Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Pişmiş Toprak Sempozyumu Sergisi'ni içinde barındıran "Sanat Tepebaşı'nda" etkinliği 4 günün ardından sona erdi. Son gün etkinliklerine Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, Belediye meclis üyeleri, konuk şairler ve vatandaşlar katıldı. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen son gün etkinlikleri Ressam Şairler Sergisi'nin açılışı ile başladı.

Programda daha sonra konuk şairlerce şiir okumaları yapıldı. Engin Turgut, Turgay Kantürk, Hasan Erkek, Hicran Aslan, Işık Sungurlar, Tahereh Mirzaei Sarıdabad, Yurdum İşbecer, Mahir Karayazı, Burçin Laçin Altay'ın yanı sıra Haydar Ergülen, Rahmi Emeç ve Erol Büyükmeriç oturumda şiirler okudu.

"Türkiye'de en iyi iş yapan belediyelerden bir tanesiyiz"

Kapanış töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şunları kaydetti:

"Bu güzel etkinliği sonlandırmak için bir aradayız. Bu etkinlikler başlarken büyük coşku yaşıyoruz, hatta Pişmiş Toprak Sempozyumu için ben hep 'Bu bizim düğünümüz' derim. Tepebaşı son 25 yılda çok büyük bir gelişim yaşadı. Hem kentin genel yapısı hem de sanat ve kültür adına iyi işler çıkardık. Bunları da bir ekip halinde ve dayanışma ile sağladık. Buradan ayrılan her sanatçımızın gönlü burada kalarak gidiyor. 2-3 kez gelen sanatçı dostlarımız var, birer kültür elçimiz olarak kentimizden ayrılıyorlar. Etkinliklerimizin uluslararası olması farklı bir zenginlik katıyor. Sanatın iyileştirici gücü sayesinde bu kazanımları elde ediyoruz. Bazen düşünüyorum da 'iyi ki bunları yaptık' diyorum. Büyük uğraş ve çabalar ile çok özgün ve kalıcı işler yaptık. Her alanda herkesin gıpta ederek baktığı işlere imza attık. Özellikle sanatta bugün Türkiye'de en iyi iş yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Bu da dayanışma sayesinde oluyor. Bu sene de çok verimli ve sanat adına keyifli bir etkinlik yaptık. Tepebaşı Belediyesi olarak burada unutulmaz bir 4 gün yaşattığımızı düşünüyorum. Sanatçılarımıza, emeği geçen dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

"Bir araya gelebilmek çok kıymetli, Tepebaşı Belediyesi bunu sağlıyor"

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Direktörü Bilgehan Uzuner, "Eskişehir sanat ile fark yarattığını net bir şekilde kavradı. Biz Tepebaşı'nda bu bayrağı çok iyi taşıyoruz. Modern organizasyonlar ve modern sanat yapıtları ile sanıyorum diğer kurumlara göre farklı bir noktadayız. Heykeller kenti denen bu şehirde replikalardan çok, özgün sanat yapıtlarına yer verdik. Çünkü 25 yıldır gerçek ve üreten sanatçılar davet edildi ve Tepebaşı bölgesi böyle bir sanat birikimine kavuştu. Tüm bunlar Ahmet Başkan'ın önderliğinde gerçekleştirildi, diliyorum bundan sonra da devam edecek. Bir araya gelebilmek çok kıymetli, Tepebaşı Belediyesi bunu sağlıyor. Buraya gelen sanatçılar da er meydanında üretiyor, bu kolay değildir. Bir araya gelebilmenin gücünü yaşarken de kıymetli işler ortaya çıkartılıyor" diye konuştu.

"12 yılda deneyim olarak piştik"

Uluslararası Şiir Buluşması Direktörü Haydar Ergülen ise "Başta Başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederim. Şiir Buluşmaları'nı 12 yıldır yapıyoruz. Biz de 12 yılda deneyim olarak piştik. Bu yılki şiir ve resim ilişkisinden yola çıkarak, gelecek yıldan itibaren daha tematik festivaller yapalım diye düşündük. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç konuk sanatçılara Belediye Geri Dönüşüm Atölyesi'nde hazırlanan teşekkür plaketlerini takdim etti.