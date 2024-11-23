Teröristlerin 35 yıl önce 28 kişiyi kurşuna dizdiği İkiyaka katliamının acısı dinmedi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin 35 yıl önce aralarında bebeklerin de bulunduğu 28 kişiyi katlettiği hain saldırının acısı aradan geçen zamana rağmen dinmedi.

Terör örgütü PKK mensupları, 24 Kasım 1989'da Yüksekova ilçesine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde sivillere yönelik hafızalardan silinmeyecek katliamlardan birini gerçekleştirdi.

Eli kanlı teröristler, havanın kararmasıyla baskın yaptıkları köyde evlere girip bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu masum insanları katletti, evleri ateşe verdi.

Boz ailesinin evine giren teröristlerin aile bireylerini salonda topladığı esnada Besna Boz, 14 aylık bebeği Hasret'i kucağına alıp un torbalarının arkasına saklandı.

Evin ateşe verileceğini anlayıp bebeğiyle ikinci kattan atlayan Boz, teröristlerin ateş açması sonucu bacağından yaralandı.

Bebekken babasını ve birçok akrabasını kaybeden, babasız kalmanın eksikliğiyle büyüyen Hasret Boz ve yakınları, üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen katliamın acısını unutamadı.

"Ailemdekileri öldürdükten sonra evi ateşe veriyorlar"

Terör örgütüne tepkisini dile getiren Boz, AA muhabirine, olayı hatırlamadığını, büyüdüğünde yaşananları annesi ve akrabalarından öğrendiğini söyledi.

Hain saldırının acısıyla büyüdüğünü anlatan Boz, şöyle konuştu:

"Annem camdan atlarken kaya parçasının üstüne düşüyor. Yakalandığını düşünüp 'Allah rızası için yavrumu bırakın, onu öldürmeyin' demiş. Kuzenlerimi, akrabalarımı kaybettim. Babama ait hafızamda kalan ve görüntüleri izlediğim kadarıyla başından çıkan duman ile siyah beyaz battaniye. Ben bu acıyla büyüdüm. Ailemdekileri öldürdükten sonra evi ateşe veriyorlar. İlk başta halam ve çocukları şehit ediliyor. Sonra annemlere geliyorlar. Yaşlı nenemi, amcamın eşini, babamı şehit edip dayımın evine gidiyorlar. İki evi talan edince köyün aşağısındaki çobanları da şehit edip sürüyü götürüyorlar."

Olayı hatırlamadığını ama yaşamış gibi hissettiğini belirten Boz, "Çok kötü bir olay. Rabbim kimseye göstermesin. O zalimler bana hiçbir şey bırakmadı. Baba gibi güzel bir kelimeyi de sırf unutmamak için amcama baba diyorum. Annem benim her şeyim. Dayımı görüyorum, amcamı görüyorum çok üzülüyorum. Hepsi de evlat acısı yaşadı. Bir tarafımız hep eksik. Çok kalleşçe bir saldırıydı." dedi.

"Bize bunlara yaşatanlara Allah kat kat fazlasını göstersin

Olayın tanıklarından 65 yaşındaki Besna Boz ise yaşananların ilk günkü gibi hatırladığını ve büyük bir acı çektiklerini dile getirdi.

Teröristlerin akşam saatlerinde köye baskın düzenlediğini ifade eden Boz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Saldırı sırasında ablamın gelini eve geldi. Sohbet ederken silah sesleri geldi. Biz de kapıya yönelirken evimize ateş ettiler. Ben hemen kızıma koştum. Lambalar kırıldı. Hepimiz un torbalarının arkasına saklandık. Sonra içeri girdiler. Kayınvalidem sakat olduğu için saklanamamıştı. Ona küfür ettiler. Kayınvalidem de 'Allah rızası için bize bir şey yapmayın' diye yalvardı. Sonra hepimizi buldular. Herkesi sıraya dizdiler. Ortam karanlıktı. Bizimkiler sıraya girdikleri sırada kızımı kucağıma alıp tekrar un torbalarının arkasına girdim. Sonra hepsine ateş edip öldürdüler. Evi yakacaklarını anladığımda kızımı alıp ikinci kattan atladım."

Kalkmaya çalıştığı sırada bacağından vurulduğunu fark ettiğini belirten Boz, "Kızımı kucağıma alıp o halimle yürüdüm. Dönüp baktığımda evimizden dumanlar yükseliyordu. Bir köy sakininin sesini duydum ve sonra evine gittim. Gelecekler diye hepimiz oradan da çıktık. Bizim mahallemiz diğer mahallelerden çok uzaktı. Sonra köylüler yardımcı oldu ve başka bir eve gittik. Sabaha karşı diğer kız kardeşim geldi ve herkesin katledildiğini öğrendim. Bize bunlara yaşatanlara Allah kat kat fazlasını göstersin. Hepimiz günahsızdık. Allah kabul etmesin." ifadelerini kullandı.

"Vahşice gelip çocukları öldürdüler"

Ailesinden 16 kişiyi kaybeden Halil Aykut da terör örgütünün baskını sonucu köyde 28 kişinin şehit olduğunu dile getirdi.

Sabah güvenlik güçleriyle köye gittiklerinde evlerden halen dumanların yükseldiğini kaydeden Aykut, şöyle devam etti:

"Ne anamı, ne bebekleri, ne ağabeyimi gördüm. Cenazeleri bile göremedim. Bir gecede bizden 28 kişi katledildi. Katliamdan sonra köyü boşalttık Yüksekova'ya yerleştik. Büyük bir acı yaşıyoruz. Devletimiz bize sahip çıktı. Allah razı olsun. Vahşice gelip çocukları öldürdüler. Niye çocukları, kadınları öldürüyorsunuz? 13 bebek ve 6 kadın katledildi. Bizi bu hale getirdiler. Bunu unutmadık, asla unutmayacağız. Onlara lanet ediyorum. Vahşice bu insanları katlettiler. Kimse bunu yapmaz."