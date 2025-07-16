TES-İŞ, Enerji ve Maden Kanununa Destek Verdi

TÜRKİYE Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaoğlu, enerji ve maden alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifine destek verdiklerini açıkladı.

TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaoğlu, sendika genel merkezinde, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve enerji ile maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Kabaoğlu, "Bugün burada Yatağan'dan, Kemerköy'den, Yeniköy'den toplanıp gelen enerji işçileri, santral işçileri, maden işçileri var. Buraya gelmelerinin nedeni; 1,5 yıldır maalesef ülkedeki yer altı zenginliklerimizin çıkmaması için türlü bahanelerle önümüze engel koyan gruplar var. Ülkenin milli enerjiye ihtiyacı var. Özellikle ülkemizin yüzde 70'e yakını maalesef dış kaynaklı gelirlerle, dış kaynaklı unsurlarla enerji üretiyor. Biz eğer kendi kömürümüzü kullanmasak, İspanya'yla Portekiz'in yaşadığı enerji sıkıntılarını bizim de yaşamamamız mümkün değil, o yüzden biz kendi kömürümüzü çıkaracağız" dedi.

'HEPİMİZ BİLİYORUZ, ZEYTİNLER TAŞINABİLİYOR'

Bölgedeki zeytinlerin taşınamadığına dair iddialar ortaya atıldığını söyleyen Kabaoğlu, "Hepimiz biliyoruz, zeytinler taşınabiliyor. Bunu oranın köylüleri de anlatıyor. Israrla 'zeytinler taşınmaz' diye ortaya çıkıp, bu santrallerin kapanması için elinden geleni yapmaya çalışan gruplara buradan sesleniyorum; biz ülkemizi seviyoruz, biz ülkemizin milli değerlerine sahip çıkıyoruz, biz üretiyoruz. Bölgemizde çıkan zeytin ağaçlarının, diğer ağaçların yerine daha güzel sosyal alanlar ve yeşillendirmeler yapıldığının bilinmesini istiyorum. Biz sendika olarak çevreye karşı duyarlılığımızı her alanda gösteriyoruz. Biz bir emek örgütüyüz. 5 bin arkadaşımızın geleceğini kimsenin karartmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Açıklama sırasında sendika üyeleri ellerinde, 'Zeytin ve kömür birlikte mümkün' ve 'Zeytin de bizim kömür de yazılı dövizler taşıdı.