TESK: Perakende Yasası Acil Güncellenmeli - Son Dakika
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TESK: Perakende Yasası Acil Güncellenmeli

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TESK Başkanı Palandöken, haksız rekabetin önlenmesi için perakende yasasının güncellenmesini talep etti.

21.09.2024 10:21
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(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, haksız rekabetin önlenmesi için perakende yasasının güncellenmesi gerektiğini belirterek "Büyük sermaye adeta perakende sektörünü zapturapt altına almış durumda. Kurallar bir an evvel net bir şekilde konulmalı. Enflasyonla mücadele için perakende sektöründe mutlaka düzenleme yapılması çok önemli" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, perakende sektöründe yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı. Haksız rekabetin önlenmesi için perakende yasasının güncellenmesi gerektiğini belirten Palandöken, şunları söyledi:

"TBMM, 1 Ekim'de açılıyor. İnşallah esnafın umudu boşa gitmez. Enflasyonla mücadele edilen bu dönemde piyasada rekabet unsuru oluşturacak kesimin meseleleri gündeme gelmeli. Yıllardır bekliyoruz, büyük sermaye sokak aralarına kadar girdi ancak fiyatları tek elden sevk ve idare ediyorlar. Hakkari'de de İstanbul'da da Ankara'da da gelir düzeyine bakmaksızın fiyat aynı. Aktör sayısı çoğaldıkça fiyatların düşeceğini anlattık. Büyük sermaye adeta perakende sektörünü zapturapt altına almış durumda. Kurallar bir an evvel net bir şekilde konulmalı. Enflasyonla mücadele için perakende sektöründe mutlaka düzenleme yapılması çok önemli.

Maalesef enflasyonda da mevsimsel olarak artık kış geliyor ve fiyatlar kendiliğinden yükselmeye başlamak üzere. Halbuki insanların kışlıklarını alma ve kışa hazırlanma mevsimi. Esnafımız yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte en önemli sorunlardan biri olan perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesi başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili taleplerin hayata geçirilmesini bekliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e bir dosya sunmuştuk. TBMM açılır açılmaz ekonominin barometresi konumundaki esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları çözülerek talepleri hayata geçirilmeli."

"Prim gününü dolduran esnaf sadece sağlık primi ödemeli"

Toplumda en fazla çalışan kesim olan esnaf ve sanatkarların prim günü mağduriyetinin çözülmesi gerektiğini ifade eden Palandöken şunları aktardı:

"Bilindiği üzere esnaf ve sanatkarlarımızın prim gün sayısında 7200 esas alınmıştı. Ancak malum pandemi süreci, arkasından deprem felaketi derken süreç aksadı. Bu konuda esnaf ve sanatkarlarımızdan her gün yüzlerce e-mail ve telefon geliyor. İnsanların artık bekleyecek sabrı kalmadı. Biz artık diyoruz ki norm birliği yapalım 7200'ü esas alalım. Tüm çalışanları aynı çatı altında toplayalım. En azından emekli ve sağlık primleri ayrılsın, esnaf sadece sağlık sigorta primini devam ettirebilsin. En azından 7 bin liralık bir masraftan kurtulmuş olurlar. Çünkü hem prim gününü doldurmuş hem de halen prim ödemek zorunda olan insanlara sermaye kaybına neden oluyor. Önemli olan bu düzenlemenin meclis açılır açılmaz sona bırakılmadan halledilmesi."

TESK: Perakende Yasası Acil Güncellenmeli
Kaynak: ANKA

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