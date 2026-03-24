ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka "evde kalın" uyarısı yapıldı

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Port Arthur kentinde bulunan bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Valero Energy şirketine ait tesiste yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.
Port Arthur Polis Departmanı, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada olayın rafineride gerçekleştiğini duyurdu. Port Arthur Belediye Başkanı Charlotte M. Moses ise patlamada herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirterek, itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğini ve yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle kentin batı kesiminde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Olası risklere karşı bölgede önlemler artırıldı.
Patlamanın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde rafineriden yoğun duman yükseldiği görüldü.
Valero Energy'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, söz konusu rafineride yaklaşık 770 kişi çalışıyor ve tesis günlük yaklaşık 435 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip.
