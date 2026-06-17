Texas'ta Uçak Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Texas'ta Uçak Kazası: 1 Ölü

17.06.2026 09:06
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Texas'ta otobana düşen küçük uçaktaki 6 kişiden biri hayatını kaybetti. Diğer yaralı durumu bilinmiyor.

ABD'nin Texas eyaletinde otobana düşen küçük uçaktaki 6 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Texas'ın Laredo bölgesi polisinden Jose Baeza yaptığı açıklamada, küçük uçağın yerel saatle 22.00 sularında otobana düştüğünü belirtti.

Baeza, 6 kişi bulunan uçaktaki bir kişinin hayatını kaybettiğini, uçakta veya otobandaki araçlarda bulunan kişilerden yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi almadıklarını ifade etti.

Sosyal medyada yer alan videolarda, düşen uçağın yana devrildiği ve alev aldığı görülüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Teksas, Dünya, Kaza, Son Dakika

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