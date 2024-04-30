TGC, 1 Mayıs İşçi Bayramı\'nda gazetecilerin can güvenliğini sağlamak için çağrıda bulundu

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(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle haber takibi yapacakların can güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı. Açıklamad, "Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir ilk yaşanmasını, gazetecilerin gözaltına alınmadan görevlerini tamamlamaları konusunda İçişleri Bakanlığı'ndan ve İstanbul Valiliği'nden gerekli hassasiyeti bekliyoruz" denildi.

Anayasa Mahkemesi kararına karşın İstanbul'da Taksim Meydanı, bu yılki 1 Mayıs'ta da kutlamalar için yasaklandı. TGC Yönetim Kurulu da yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyarı ve çağrı yaptı. Etkinlikleri takip edecek basın emekçilerinin çalışma ve can güvenliğinin sağlanmasını istenen açıklama şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada kutlanan evrensel bir bayram olma özelliği taşıyor. Türkiye'de her zaman engellerle karşılaşan 1 Mayıs'ı yalnız emek bayramı olarak değil, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kalktığı bir gün olarak da kutlamak istiyoruz. Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkı için demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesini bekliyoruz. Bu önemli günü izleyecek olan basın emekçisi meslektaşlarımızın çalışmalarının engellenmeden, can güvenliklerinin sağlanması büyük önem taşıyor. Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir ilk yaşanmasını, gazetecilerin gözaltına alınmadan görevlerini tamamlamaları konusunda İçişleri Bakanlığı'ndan ve İstanbul Valiliği'nden gerekli hassasiyeti bekliyoruz. Tüm emekçilerin ve gazetecilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz."