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THY, Alaska Hava Yolları'na ait uçakları Azerbaycan ve Katar'a yönlendirdi - Son Dakika
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THY, Alaska Hava Yolları'na ait uçakları Azerbaycan ve Katar'a yönlendirdi

Türk Hava Yolları (THY), Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan bir problem nedeniyle filosundaki bu tip 5 uçağı seferden çekti. İran'da bekletilen 2 uçak ise gerekli kontroller için Azerbaycan ve Katar'a yönlendirildi. İncelemelerin ardından uçakların uçuşuna karar verilecek.

THY, Alaska Hava Yolları\'na ait uçakları Azerbaycan ve Katar\'a yönlendirdi
09.01.2024 - 13:00,
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Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan problem nedeniyle filosundaki bu tip 5 uçağı seferden çeken Türk Hava Yolları (THY), bu kapsamda İran'da bekletilen 2 uçağı gerekli kontroller için Azerbaycan ve Katar'a yönlendirdi.

Edinilen bilgiye göre, Alaksa Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle THY, filosunda bulunan bu tipteki 5 uçağını seferden çekerek incelenmesine karar verdi.

Bu kapsamda 3 uçağı İstanbul Havalimanı'nda bulunan THY'nin 2 uçağı da yaptıkları seferlerin ardından İran'ın İsfahan ve Meşhed kentlerinde kaldı.

Gerekli inceleme için İsfahan Havalimanı'nda bulunan TC-LYD kuyruk tescilli uçak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye, TC-LYA tescilli uçağı ise Meşhed Havalimanı'ndan kalkış yaparak Katar'ın başkenti Doha'ya yönlendirildi.

İncelemelerin ardından Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşuna karar verilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: THY, Alaska Hava Yolları'na ait uçakları Azerbaycan ve Katar'a yönlendirdi - Son Dakika
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