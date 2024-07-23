THY, kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleriyle ön planda olacak - Son Dakika
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THY, kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleriyle ön planda olacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, gelecek 10 yılda dünya genelinde en fazla yere uçan hava yolu şirketi olma hedefinin yanı sıra kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleriyle de ön planda olacaklarını bildirdi.

23.07.2024 16:34
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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, gelecek 10 yılda dünya genelinde en fazla yere uçan hava yolu şirketi olma hedefinin yanı sıra kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleriyle de ön planda olacaklarını bildirdi.

Bolat, İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bolat, şirketin gelecekteki operasyonel hedefleri ve kültürel projelerine ilişkin konuşmasında, THY'nin sanat ve kültürü dünyayla buluşturma misyonunu sürdürdüğünü ve Refik Anadol'la gerçekleştirdiği yeni projenin 4 farklı kıtadan insanları bir araya getirerek, onların duygularını dijital sanat eserine dönüştürdüğünü kaydetti.

Bolat, bu projenin, dünyaca ünlü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından da akademik makale olarak değerlendirildiğine işaret etti.

Proje kapsamında Brezilya ormanlarından bir adam, Kenya'daki çay bahçelerinden bir kadın, Avustralya'da babası genç yaşta vefat eden bir kız çocuğu ve İzlandalı bir kamyon şoförü seçilerek, farklı yerlerdeki deneyimlerinin bir sanat eseri haline getirildiğini anlatan Bolat, bu 4 farklı karakterin hikayelerinin, THY'nin dünya genelinde kültürleri nasıl birleştirdiğinin göstergesi olarak anlatıldığını kaydetti.

Göbeklitepe'nin 3 bin yıllık ekmeği THY yolcularına ikram edilecek

Bolat, THY'nin kültür ve tarihi tanıtma misyonuna değinerek, Türkiye'nin 12 bin yıl önce Anadolu'da başlayan ilk medeniyetlerin izlerini taşıdığına işaret ederek, Göbeklitepe ve diğer tarihi alanların önemine dikkati çekti. Bolat, "Amacımız, ülkemizin kültürünü ve tarihini dünya genelinde tanıtmak ve kültürleri buluşturarak daha geniş kitlelere ulaştırmak." şeklinde konuştu.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, şirketin gelecek 10 yılda farklı alanlarda misyonlar üstleneceğine işaret ederek, "Dünya genelinde en çok yere uçan havayolu olma hedefinin yanı sıra kültürel tanıtım ve uluslararası işbirlikleriyle de ön planda olacağız." dedi.

Başkan, Göbeklitepe'de 12 bin yıllık buğdayın evcilleştirildiğini ve ilk ekmeğin 3 bin yıl önce üretildiğini hatırlatarak, bu tarihi ekmeği yeniden ürettiklerini ve yolculara ikram edeceklerini dile getirdi. Bolat, Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtarak, THY yolcularına unutulmaz deneyim yaşatmak istediklerini kaydetti.

THY, büyüme potansiyeliyle dünyanın ikinci büyük hava yolu olma yolunda

Bolat, şirketin gelecekteki hedef ve stratejilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, gelecek 10 yıl içinde THY'nin filosunu 810 uçağa çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

THY'nin son 20 yılda kaydettiği büyümeye dikkati çeken Bolat, "20 yıl önce THY, Avrupa Hava Yolları Birliği içerisinde onuncu sıradaydı. Bugün birinci sıradayız. Bu büyüklüğe ulaşırken Alitalya gibi bir zamanlar üstümüzde olan rakiplerimiz battı. THY ise istikrarlı şekilde büyümeye devam etti." dedi.

Bolat, THY'nin büyüme potansiyelinin, ilerleyen yıllarda şirketi United Airlines'ın ardından dünyanın ikinci büyük hava yolu yapacağı değerlendirmesinde bulundu.

THY'nin gelecek 10 yıldaki stratejik planlarını içeren yeni bir kitabın da hazırlandığını belirten Bolat, "Bu kitapta, iştiraklerimizin büyümeye nasıl katkı sağlayacağını ve THY'nin gelecek on yıldaki ülke ekonomisine katkısını anlatıyoruz. Yeni edisyon yakında yayınlanacak." diye konuştu.

Şirketin dijitalleşme konusundaki hedeflerine vurgu yapan Bolat, gelecek 10 yıl içinde dijital alanda dünyanın ilk üç büyük hava yolu arasında yer almayı planladıklarını belirtti.

Bolat, THY'nin son iki yılda teknoloji şirketleri aracılığıyla geliştirdiği uygulamalarına da dikkat çekerek, THY'nin web sitesi ve mobil sistemlerinin belirli bir olgunluğa ulaştığını ve bu alandaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

"THY, havacılık sektöründe önemli oyuncu olarak kalmaya devam edecek"

Bolat, konuşmasında, havacılık sektörünün zorluklarına da atıfta bulunarak, son 20 yılda 81 hava yolu şirketinin iflas ettiğini fakat THY'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve havacılıkla ilgili yaptığı atılımlarla bu zorlukların üstesinden gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Bolat, THY'nin gelecekteki büyüme hedefleri ve stratejilerinin, şirketin havacılık sektöründe önemli oyuncu olarak kalacağına işaret ettiğini vurguladı.

Bolat, ayrıca, Türkiye'de uçak motorlarının bakımını yapacak merkezler kurarak, ülkeye stratejik ve ekonomik katkılar sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Ahmet Bolat, Dünya, Güncel, Son Dakika

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