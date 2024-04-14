THY ve Pegasus, İran, Ürdün, Irak ve Lübnan seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayollarının, İran ve İsrail arasındaki gerilim ve komşu ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle bu gece ve yarın İran, Ürdün, Irak ve Lübnan'a yapacağı seferler iptal edildi.
Edinilen bilgiye göre, iki hava yolu şirketi bu gece ve yarın yapılması planlanan tüm İran, Ürdün, Irak, Lübnan seferlerini İran ve İsrail arasındaki gerilim ve komşu ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle iptal ederken, bölgeye doğru seferde olan havadaki uçaklar da İstanbul'a geri çevrildi.
THY'nin bu gece icra edilen TK 872 sefer sayılı İstanbul- Tahran, TK 892 sefer sayılı İstanbul- İsfahan, TK 884 sefer sayılı İstanbul-Şiraz, TK 888 sefer sayılı İstanbul- Meşhed uçaklarının da rota değiştirerek İstanbul'a geri döndüğü öğrenildi.
AJet ve Pegasus Havayollarının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı İran, Irak seferleri de iptal edilirken, bu ülkelere doğru seferde olan uçaklar Erzurum, Diyarbakır, Elazığ ve çevre havalimanlarına yönlendirildi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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