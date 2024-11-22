THY'ye Yılın Finansman Ödülü

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Türk Hava Yolları'na (THY), Global Banking&Markets tarafından "Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi" ödülü verildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ödül, İstanbul'da 20 Kasım'da gerçekleştirilen Global Banking&Markets: CEE, CIS& Türkiye Ödülleri töreninde takdim edildi.

Bu ödül, THY'nin modern filosunu sürdürülebilir şekilde büyütürken, yenilikçi finansman yapılarını hayata geçirme konusundaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu THY, çeşitli para birimlerinde elde ettiği gelirleri sayesinde kur riskini en aza indirip, maliyet verimliliğini sağlamak amacıyla yenilikçi finansman işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

BNP Paribas tarafından Japonya Kalkınma Bankası (Development Bank of Japan) ortaklığıyla düzenlenen finansman işlemleri, 1 Airbus A350 uçağı için Balthazar Sigorta Destekli Finansman Yapısını ve 2 Rolls Royce motoru için Birleşik Krallık İhracat Finansmanı (UKEF) Garantili Finansmanı içeriyor.

Japon yeni cinsinden yaklaşık 235 milyon ABD doları tutarındaki toplam finansman tutarı, Global Banking& Markets tarafından "Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi" olarak kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, iş ortakları ile gerçekleştirdikleri örnek niteliğindeki bu finansman işleminin ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu finansman işleminin, filolarını yeni nesil uçaklarla modernize etmeye yardımcı olduğunu kaydeden Şeker, "Bu, en uygun maliyetli finansmana erişim için farklı finansman yapıları oluşturmamıza ve uygulamadaki başarımızın da bu tip prestijli bir ödül ile taçlandırılmasına vesile oluyor. Bu başarımızdan mutluluk duyuyoruz. Ödüle layık görülen finansman işlemimizde bizleri destekleyen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyor ve başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

THY, 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği ve birçoğu ilk kez uygulamaya konulmuş yaratıcı finansman modelleri ile "Global Transport Finance", "Airline Economics", "Airfinance Journal" ve "Bonds, Loans & Sukuk Turkey" gibi dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine layık görüldü.

THY, son 10 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 16 milyar dolar tutarındaki finansman işlemlerinde toplam 30'a yakın uluslararası finansman ödülü kazanarak, bu alanda da başarısını zirveye taşıdı.