Bakan Bolat, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Ankara'da Karşıladı - Son Dakika
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Bakan Bolat, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Ankara'da Karşıladı

Bakan Bolat, Filistin Devlet Başkanı Abbas\'ı Ankara\'da Karşıladı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Etimesgut Havalimanı'nda karşıladı. Bolat, Türkiye'nin Filistin'in bağımsızlığı ve halkının hakları için dayanışmasını sürdüreceğini belirtti.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Etimesgut'taki havalimanında karşıladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden, dost ve kardeş ülke Filistin'in Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ı, bugün Ankara'da, yeni havalimanı Etimesgut'ta karşıladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye ile Filistin arasındaki güçlü kardeşlik ve dayanışma bağlarını daha da güçlendirmek; siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerimizi çok daha fazla geliştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Filistin'in ve mazlum Filistin halkının hürriyeti, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü tesis edilene kadar Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Bolat, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Ankara'da Karşıladı - Son Dakika

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