Ticaret Bakanı Bolat: Haksız ticaretle mücadele için çalışıyoruz

SARIYER'de Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Merkezi'nin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, "Elimiz piyasanın üzerinde. Bu noktada hangi alanda hangi sektörde bir boşluk ya da haksız, fahiş uygulama, stokçuluk gibi durumlar gördüğümüzde denetim ekiplerimiz vasıtasıyla orayı denetliyoruz. Bir yasal eksiklik varsa hemen yönetmelik tebliğ yayınlama şeklinde düzenlemelerimizi yapıyoruz" diye konuştu. Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak haksız ticaret peşinde koşanlarla mücadele noktasında görevlerimizi yapmak için var gücümüzle ve can havliyle çalışıyoruz. İnşallah orta vadeli programda hedeflenen 2026 yılı sonuna doğru enflasyonu tek haneli rakama düşürmeyi başardığımızda zaten istikrarlı bir yapı için hem üretimde hem ekonomide hem yatırımda hem istihdamda çok daha aydınlık çok daha iyi rakamlara ve ortamı hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Merkezi'nin açılış töreni Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Sarıyer'de gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Bolat, "Dünya ekonomisi ve ticareti zor bir süreçten geçiyor. Son 4 yılda derler ya, dünyanın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi diye. Gerçekten salgından başlayarak, büyük bir enflasyon dalgası, ardından Rusya- Ukrayna savaşı, dünyada gıda ve enerji piyasalarını alt üst etti hem arz hem de fiyat yönünden piyasaları çok derinden sarstı. Bir de Türkiye'ye mahsus 51 bin canımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş depremi büyük bir yıkım meydana getirdi. Bütün bunlara rağmen, Türkiye, devleti, milleti ve ekonomisiyle dimdik ayakta. Büyümeye ve üretmeye, ihracatta rekorlar kırmaya, istihdamı artırmaya devam ediyor" dedi.

"PİYASALARIN DENGEDE YÜRÜTÜLEBİLMESİ ÖNEMLİ"

Tüketiciyi korumak için atılan adımlardan da bahseden Bolat, "Ekonomide her şey zincirleme olarak birbirine bağlıdır. Önce istikrar ve güven, ona bağlı olarak yatırımların artması, yatırımlarla beraber üretimin artması, bu üretimin satılacağı bir talebin oluşması, iç talep ve dış talep, dış talep yoluyla döviz kazanma faaliyeti, kazandığımız dövizle de ihtiyacımız olan ithalatı yapabilmek, enerjide olsun hammaddede olsun. Bu şekilde de insanlarımıza iş imkanlarını artırmak, bu çok önemli bir döngüdür, bir zincirdir. Bu zincirin en ufak bir halkasında kopuş olmaması gerekir. Bu anlamda piyasaların dengede yürütülebilmesi önemli. Enflasyon ve fiyat artışı dalgalanmaları karşısında tüketicilerimizi korumak ve bazı stokçuluk, fahiş fiyat çabalarına karşı hem piyasa dengelerini korumak hem de tüketicilerin mağdur edilmesini önlemek için önemli faaliyetler yapıyoruz. Gerek sektörel düzenlemeler, gerekse denetim yetkileri, yanlış yapanlar olduğunda da denetim,soruşturma ve kanunlarda yazan idari para cezalarını uygulamak gibi yöntemlerle piyasada varlığımızı gösteriyoruz. Elimiz piyasanın üzerinde. Bu noktada hangi alanda hangi sektörde bir boşluk ya da haksız, fahiş uygulama, stokçuluk gibi durumlar gördüğümüzde denetim ekiplerimiz vasıtasıyla orayı denetliyoruz. Bir yasal eksiklik varsa hemen yönetmelik tebliğ yayınlama şeklinde düzenlemelerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

"KEYFİ ZAMLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN BU GEREKLİYDİ"

2026 yılı hedeflerinin enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunun altını çizen Bakan Bolat, "1 Ocak 2024'ten itibaren başlayan kafe, restoran, pastane, lokanta gibi iş yerlerinde daha girmeden kapıda tüketicilerin rahatça görebilmesi için menü ve fiyat düzenlemesini mecburi kıldık. Bu niye gerekliydi? Bir kere Covid döneminde başlayan bir kapanma, karantina dönemlerinden sonra hizmet sektöründe anormal fiyat artışları oldu. Tüketiciler ve hizmet sunanlar arasında münakaşalar bazen fiziki çatışmalar bile olduğunu gözlemledik. Hem keyfi zam yapılmasının önüne geçmek hem de müşterilerle satıcılar arasında huzurlu bir ortam olması için bu gerekliydi ve yapıldı." dedi.

"HAKSIZ TİCARET PEŞİNDE KOŞANLARLA MÜCADELE İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Bolat, "Çip kriziyle başlayan süreçte araçlar bulunamayınca, sıfır oto arzı az kalınca bir anda araç fiyatlarında ticarete aykırı taleplerin olduğu,ürünün bulunamadığı bundan dolayı da ikinci el ticaretinin de patlama gösterdiği, yetkili yetkisiz herkesin düzinelerce araç sattığı belirsiz süreç yaşadık. Çıkardığımız düzenlemelerle bu belirsizlik ve istikrarsızlık sürecini bitirmiş olduk. İkinci el oto satışlarında 6 ay, 6 bin kilometre sınırlamasını yetkili satıcılar için olduğu kadar bireysel satıcılar için de yılda üçü geçmemek üzere sınırlandırdık. Aynı şey emlakta oldu. Otomotivde ikinci bir düzenleme de ikinci el fiyatının birinci el fiyatını geçmeyeceğine dair bir düzenleme getirdik. O da etkili oldu. Ticaret Bakanlığı olarak haksız ticaret peşinde koşanlarla mücadele noktasında görevlerimizi yapmak için var gücümüzle ve can havliyle çalışıyoruz. İnşallah orta vadeli programda hedeflenen 2026 yılı sonuna doğru enflasyonu tek haneli rakama düşürmeyi başardığımızda zaten istikrarlı bir yapı içinde hem üretimde hem ekonomide hem yatırımda hem istihdamda çok daha aydınlık çok daha iyi rakamlara ve ortamı hep birlikte yaşayacağız" dedi. ifadelerini de kullandı.