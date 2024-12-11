Ticaret Bakanı Bolat, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

11.12.2024 23:46
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu'nun 29. Dönem Toplantısı için beraberindeki heyetle Tahran'a gelen Ticaret Bakanı Bolat, toplantıdan sonra İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşme sonrasında İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin gerekliliğini ve önemini her zaman vurguladığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerde de bunu ele aldıklarını belirtti.

İslam ülkelerinin ticari pazarlardan ulaşım yollarına ve diğer potansiyellere kadar kapasitelerini birbirleriyle paylaşmalarının birbirlerine fayda sağlayacağını ifade eden Pezeşkiyan, "Aramızdaki sorunları kardeşçe çözmeliyiz ve İslam dünyasının gücünü pratik bir şekilde güçlendirmeliyiz." dedi.

Türkiye ile finansal işbirliği için bir çerçeve oluşturmak ve karşılıklı ticarette doları devre dışı bırakmak istediklerini dile getiren Pezeşkiyan,"İkili anlaşmaların uygulanmasına önem veriyoruz ve İslam ülkeleri ile ilişkilerden rahatsızlık duyan düşmanları hayal kırıklığına uğratabilmek için iş birliğini güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Bolat da iki ülke arasındaki ticarette 30 milyar dolar hedefine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin İran ile enerji alanındaki anlaşmasını yenilemek istediğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ortak gümrük ticaretini kolaylaştırmak amacıyla sınır kapılarını modernize edeceklerine işaret eden Bolat, "İran ile 2 sınır kapısı daha açmaya çalışıyoruz. İki ülke arasındaki sınır geçişlerini ve pazarları da güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Bolat, İran ile 2015 yılında imzalanan tercihli ticaret anlaşmasını da yeniden canlandırmak ve turizm konusunda da kapsamlı bir anlaşmayı hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Bolat, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü - Son Dakika

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