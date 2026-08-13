Cilvegözü'nde 600 milyonluk TIR Parkı açıldı - Son Dakika
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Cilvegözü'nde 600 milyonluk TIR Parkı açıldı

Cilvegözü\'nde 600 milyonluk TIR Parkı açıldı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 600 milyon lira yatırımla kurulan ve 1200 TIR kapasiteli TIR Parkı'nı açtı. Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

(HATAY) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 600 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen ve aynı anda 1200 tıra hizmet verebilecek TIR Parkı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye ile Suriye arasındaki yıllık ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Gümrükler ve Limanlar Bakanı Ahmed Kuteybe el-Bedevi'nin de katılımıyla Reyhanlı Cilvegözü TIR Parkı'nın resmi açılışını yaptıklarını bildirdi. Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, medeniyetlerin buluşma noktası, farklı inançların ve kültürlerin asırlardır kardeşçe yaşadığı Hatay'dayız. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın en ağırını yaşayan Hatay'ımızın bugün yeniden ayağa kalkan, gelişen ve her geçen gün daha da güzelleşen hali bizlere umut veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin tüm kurumlarıyla ve necip halkımızın güçlü destekleriyle sürdürdüğü ihya ve yeniden inşa çalışmalarının, Hatay'ımızdaki güzel neticelerini görmek, bizler için büyük bir iftihar ve mutluluk vesilesidir. Bugün, dost ve kardeş ülke Suriye'nin Gümrükler ve Limanlar Bakanı Sayın Ahmed Kuteybe el-Bedevi, Ticaret Bakan Yardımcılarımız, Hatay Valimiz Sayın Mustafa Masatlı ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımlarıyla, Hatay-Cilvegözü Gümrük Kapımızda GTİ tarafından hayata geçirilen TIR Parkı'nın resmi açılış törenini gerçekleştirdik; sahada incelemelerde bulunduk.

600 milyon lira yatırımla, 175 dönüm alan üzerine kurulan ve aynı anda 1.200 TIR'a hizmet verebilecek kapasiteye sahip ve üç ay gibi kısa bir sürede bitirilip hizmete alınan Reyhanlı Cilvegözü TIR Parkımız, yalnızca bir bekleme alanı değil; uluslararası ticaret ve taşımacılığımızın hızını, güvenliğini ve verimliliğini artıracak önemli bir lojistik merkezdir. 3 bin 62 metrekarelik kapalı alanında restoran, market, kafeterya, ticari ofisler ve şoför dinlenme alanlarının da bulunduğu tesisimizle; Reyhanlı Cilvegözü Gümrük Kapımızdaki ticari araç trafiğinin daha düzenli yönetilmesine, bekleme sürelerinin ve yığılmaların azaltılmasına, nakliyecilerimizin daha iyi şartlarda hizmet almasına katkı sağlayacağız. Reyhanlı Cilvegözü, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin yanı sıra, Türkiye'yi Orta Doğu'ya ve kardeş Körfez ülkelerine bağlayan stratejik ticaret yollarının önemli bir geçiş noktasıdır. 14 yılı aşkın bir süre kesintiye uğrayan Suriye transit ticari koridorunun, dost ve kardeş ülke Suudi Arabistan'ın da katkılarıyla yeniden açılması, bu bölgenin ve ülkemizin ticaret potansiyelini daha da güçlendirmiştir.

2025 yılında 3,7 milyar dolara ulaşan Türkiye-Suriye ikili yıllık ticaret hacmimizi orta vadede 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda; gümrük kapılarımızın kapasitesini artırıyor, ticareti kolaylaştırıyor ve bölgesel ticaretin önündeki engelleri birer birer kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği #TürkiyeYüzyılı vizyonu doğrultusunda; gümrük kapılarımızı yalnızca geçiş noktaları değil, Türkiye'nin güçlü ticaret altyapısının, lojistik kabiliyetinin ve bölgesel ekonomik gücünün stratejik merkezleri haline getirmeye devam edeceğiz. Hatay'ımızın yeniden yükselen şehir kimliği ile Türkiye'nin büyüyen ticaret gücünü aynı zeminde buluşturuyoruz. Yüce Allah'ın izniyle; daha güçlü gümrükler, daha hızlı ticaret, daha güvenli lojistik ve bölgeye yayılan daha büyük bir ekonomik hareketlilik için çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli yatırımın Hatay'ımıza, bölgemize, taşımacılarımıza, fedakar şoförlerimize, ticaret erbabımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Güçlü gümrükler, güçlü ticaret, güçlü Türkiye ve 'Güçlü Türkiye-Suriye iş birliği'..."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cilvegözü'nde 600 milyonluk TIR Parkı açıldı - Son Dakika

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