Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı\'na katıldı

Güncel

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'nın daveti üzerine G7 ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, toplantı kapsamında Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ve İtalya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü ve İtalya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ile küresel düzeyde ticaret sisteminin adil bir şekilde üst seviyedede sürdürülmesi ve Türkiye-İtalya ilişkilerinin daha çok güçlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile yapılan görüşmenin ayrıntılrına değinen Bakan Bolat şu ifadeleri kullandı:

"G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldik. Görüşmemizde, zirvede de belirttiğimiz üzere Dünya Ticaret Örgütü'nün reform süreci noktasındaki beklentilerimizi dile getirdik. Türkiye olarak, küresel düzeyde ticaret sisteminin adil bir şekilde güçlendirilmesine önem veriyoruz. Adil rekabete ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sisteminin küresel ticaret ve tedarik zinciri için önemli olduğuna, sistemin uluslararası ticarette karşı karşıya olduğumuz sorunların aşılmasında kilit rol oynadığına ve uluslararası iş birliklerini güçlendireceğine inanıyoruz."

Bakan Bolat, İtalya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan İtalya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldik. G7'ye nazik davetleri için teşekkürlerimizi ilettiğimiz Tajani ile ticaret hacmimizin bu sene 30 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı beklentimizi dile getirdik. Sayın Tajani ile en kısa sürede İstanbul'da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısını iki ülke iş dünyası temsilcilerinin kapsamlı katılımıyla gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık. Türkiye olarak köklü bir iş birliğine sahip olduğumuz İtalya ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye önem veriyoruz."