İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir

İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat\'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğuna yer verilirken "Bu tip haberler piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır" ifadeleri kullanıldı.

05.06.2024 13:33  Güncelleme: 13:58
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Bugün bir gazetecinin yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden affını istediğine yönelik iddia kısa sürede gündem yarattı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Basında yer alan haberleri yalanlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

"PİYASALARDA GÜVENSİZLİK OLUŞTURMAYA ÇALIŞILIYOR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir
İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kaho Kroyf: iletişim başkanlığı güvenilirliğini arttırmak için bu tür haberleri kendi çıkarıyor sonra da usule uygun bir şekilde düzeltiyor 0 0 Yanıtla

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