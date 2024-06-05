Bugün bir gazetecinin yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden affını istediğine yönelik iddia kısa sürede gündem yarattı.
Basında yer alan haberleri yalanlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)