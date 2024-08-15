Ticaret Bakanlığı Kırtasiye ve Okul Ürünlerinde Denetim Yaptı

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TİCARET Bakanlığı 10 ilde kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerin İstanbul'daki adresi, İSTOÇ'tu. İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri İSTOÇ'ta risk analizi yapılan kırtasiye ve okul malzemelerinden numuneler aldı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde 10 ilde kırtasiyelere yönelik eş zamanlı ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimi yaptı. İstanbul'da denetimlerin adresi İSTOÇ (İstanbul Toptancılar Çarşısı) oldu. Denetim kapsamında, ürünlerin güvenliği ve piyasadaki fiyatlarının uygunluğu incelendi. Ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgileri kontrol edildi. İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kırtasiyelerde gerçekleştirilen çalışmalarda risk analizi de yapıldı. Gerekli görülen ürünlerden laboratuvarda incelenmek üzere numuneler alındı.

ALINAN NUMUNELER LABORATUVARDA İNCELENECEK

Denetimler kapsamında, kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünler; kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelenecek. Denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin bilgileri, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresinden tüketicilerle paylaşılacak. Güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılması sağlanacak ve bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacak. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, güvensiz bulunan ürünlerin 'Sağlığa zararlı madde içermez' gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunu tespit etmesi durumunda inceleme başlatacak.

BAKANLIKTAN UYARI: ÜRÜN SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİN

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri, ürün satın alırken dikkat etmeleri gerekenler konusunda da uyardı. Bakanlık, kırtasiye ürünlerinde imalatçı ithalatçı açık adının ve adresinin bulunduğu ürünlerin tercih edilmesi gerektiği, markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünlerin satın alınması gerektiğini belirtti. Oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı. Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasının zorunlu olduğu ve bu konuda tüketicilerin duyarlı olması gerektiği de vurgulandı.