Ticaret Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyat Artışına Denetim - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyat Artışına Denetim

Ticaret Bakanlığı\'ndan Fahiş Fiyat Artışına Denetim

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da marketler, fırınlar ve restoranlarda fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Temel gıda maddelerinin fiyatları ve gramaj bilgileri kontrol edildi, haksız fiyat artışında bulunan işletmelere idari ceza uygulandı.

05.12.2024 14:16  Güncelleme: 14:19
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TİCARET Bakanlığı ekipleri, Ankara'da fahiş fiyata yönelik market ve fırınlar ile döner, iskender ve hamburger ürünlerinin satışında, menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirilen işletmelerde denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yurt genelindeki marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetim yaptı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde marketleri ziyaret eden ekipler, temel gıda maddelerinin geçmişe yönelik alış ve satış faturalarını inceledi. Denetimlerde, ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı da kontrol edildi. Denetimlerde haksız fiyat artışından şüphelenen ekipler, gerekli belgeleri Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyor ve gerekli incelemenin ardından iş yerine idari para cezası uygulanıyor.

Denetimler kapsamında ayrıca, döner, iskender ve hamburger ürünlerinin satışında, menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirilen işletmeler de kontrol edildi. Gramaj bilgisi vermeyen işletmelere idari para cezası uygulandı.

'DENETİMLERİMİZE YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ'

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, "Yerel, ulusal zincir marketlerde özellikle temel gıda maddelerine yönelik haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerimize yoğun ve düzenli bir şekilde devam etmekteyiz. Döner, iskender, hamburger gibi ürünlerin satışının yapıldığı, kafeterya, restoran, lokantalarda fiyat listeleri ve pişmiş etin gramaj bilgisine ilişkin denetim yaptık. Hamburger için pişmiş köftenin gramaj bilgisine tarife ve fiyat listesinde ayırt edici özellik olarak yer verilip verilmediğinin denetimini gerçekleştirdik. Tarife ve fiyat listelerinde eksiklik olması durumunda tutanak tutarak idari ceza uyguluyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyat Artışına Denetim - Son Dakika

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