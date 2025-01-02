Ticaret Bakanlığı'ndan Haksız Fiyat Artışlarına 23,7 Milyon TL Ceza

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TİCARET Bakanlığı, 25-31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen haksız fiyat artışı denetimlerinde yaklaşık 23,7 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması amacıyla yılbaşı öncesinde denetimlerimiz 81 ilde yoğun bir şekilde devam etmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda 25-31 Aralık 2024 tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirilen market denetimlerinde 5 bin 846 işletme incelenmiştir. Çalışmalar kapsamında, 577 bin 672 adet ürün denetlenirken 6 bin 662 üründe ihlal tespit edilmiş olup, toplamda 13 milyon 838 bin 753 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bunların yanında 3 bin 479 firma hakkında ise haksız fiyat artışı araştırma süreci başlatılmıştır" denildi.

Denetimlerde 797 market denetimi ile İstanbul'un ilk sırada yer aldığı belirtilerek, "Ankara ilimiz 436 market, Antalya ilimiz ise 411 market denetimi ile takip etmiştir. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz arasında ise sırasıyla 154 bin 922 adet ürünle Ankara, 93 bin 603 ürün ile Antalya ve 73 bin 31 ürün denetimi ile İstanbul ilimiz yer almıştır. En yüksek sayıda ihlal tespit edilen illerimiz ise 2 bin 932 ihlal ile İstanbul, 1806 ile Ankara, 506 ihlal tespiti ili Elazığ ilimiz oldu. İstanbul ilimizde 6 milyon 450 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken, İstanbul ilimizi sırasıyla 3 milyon 973 bin 200 TL cezai işlem ile Ankara ve 266 bin 200 TL idari para cezası ile Bursa ilimiz takip etmektedir. Denetimler neticesinde hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılan marketlerin en yoğun olduğu illerimiz ise 795 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara'da 436, İzmir ilimizde 136 firma hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

'KAFE VE RESTORANLARA 9,8 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI'

Market denetimlerinin yanında 30-31 Aralık 2024 tarihleri arasında kafe ve restoranların da denetlendiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Kafe, restoran denetimlerimiz kapsamında ise 81 ilde toplam 4 bin 779 işletmede 285 bin 499 adet ürün denetlenmiştir. 4 bin 551 ihlal tespiti neticesinde toplamda 9 milyon 897 bin 148 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bunun yanında 735 işletme hakkında ise haksız fiyat artışı araştırması süreci başlatılmıştır. Kafe, restoran denetimleri kapsamında en çok işletmeye gidilen ilimiz 934 ile İstanbul olurken, 496 işletme denetimi ile Ankara ve 270 işletme denetimi ile Antalya ilimiz ilk üç sırada yer almıştır. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırayla 92 bin 13 ürün denetimi ile İstanbul, 43 bin 381 ürün denetimi ile Ankara, 21 bin 53 ürün denetimi Antalya olarak gerçekleşmiştir. Denetimler neticesinde İstanbul 2 bin 829, Ankara'da 455 ve Bursa'da 282 ihlal tespit edilmiştir. Kafe, restoran denetimleri uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, ilk üç ilimiz sırasıyla İstanbul, Ankara ve Bursa olup, uygulanan cezai işlem miktarları sırasıyla 6 milyon 223 bin 800 TL, 1 milyon 1000 TL ve 620 bin 400 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında İstanbul'da 133, Kocaeli'de 69 ve İzmir'de 48 işletme hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın refahını etkileyecek, hiçbir türlü eylem ve fiile izin verilmeyerek, başta fahiş fiyat ve haksız kazançla mücadelemiz 2025 yılında da tüm hassasiyetiyle devam edecektir."