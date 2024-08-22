Ticaret Bakanlığı Okul Ürünleri Denetimlerine Başladı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı Okul Ürünleri Denetimlerine Başladı

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Ticaret Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan okul ürünleri denetimleri kapsamında, kırtasiye ve zincir marketlerde eş zamanlı denetim yapıldı.

22.08.2024 13:54
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TİCARET Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan okul ürünleri denetimleri kapsamında, kırtasiye ve zincir marketlerde eş zamanlı denetim yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi okul ürünlerine yönelik yurt genelinde denetimlere başladı. İlki geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerin ikincisi, bugün yapıldı. 81 ildeki eş zamanlı denetim kapsamında, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla çalışma yapıldı. Ankara'daki denetim, İl Ticaret Müdürü Elif Tan başkanlığında yapıldı. Kırtasiyeler ve zincir marketlerde yapılan çalışmada kitap, defter, silgi, kalem, sırt çantası gibi ürünlerin fiyat etiketi, fiyat etiketinde bulunması gereken ürünün özelliği, ürünün menşei, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih gibi hususların olup, olmadığı kontrol edildi. Oyuncak kapsamına giren, çocuklara yönelik kırtasiye ürünlerinin üzerinde CE işareti, yaş uyarısı ve diğer uyarı ifadelerine yer verilip verilmediği denetlendi. Denetimlerin ülke çapında devam edeceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Okul Ürünleri Denetimlerine Başladı
Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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