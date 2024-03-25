Tiflis\'te Saakaşvili\'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

iPhone'lar, iOS 17.4.1 güncellemesinden sonra Wi-Fi bağlanmıyor

Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz günlerde iOS 17.4.1 sürümünü yayınladı. Bir dizi yeniliği ve hata düzeltmeleri barındıran bu güncelleme, beklenmedik bir sorunu da beraberinde getirdi. Buna göre kullanıcılar, iOS 17.4.1 sürümünü kullanan iPhone için Wi-Fi bağlanmıyor şikayetlerinde bulunmaya başladı. Apple'ın resmi destek forumu üzerinden iOS 17.4.1 güncellemesini yaptıktan sonra Wi-Fi ağına bağlanma konusunda sorun yaşandığına dair şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşlere göre ağ bağlantısının sürekli koptuğu söyleniyor. Bu sorunun model fark etmeksizin son güncellemeyi alan tüm iPhone'larda yaşandığı görülüyor. Apple'dan iPhone kullanıcıları tarafından açılan şikayet konularına henüz bir geri dönüş gelmiş değil. Şirketin yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınlaması ve Wi-Fi bağlanmaması sorununun çözüme kavuşturulması bekleniyor.