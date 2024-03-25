Tiflis\'te Saakaşvili\'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, ülkede tutuklu yargılanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek gösterisi düzenlendi.
Tiflis'te Cumhurbaşkanı Sarayı'nın önünde toplanan bir grup vatandaş, Saakaşvili'nin serbest kalmasını talep etti.
Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi tarafından düzenlenen gösteriye partinin önde gelen isimleri de katıldı.
Ellerinde Gürcistan, Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) ve çeşitli pankartlar taşıyan göstericiler Saakaşvili'yi destekleyen slogan attı.
Gösteride konuşan partinin temsilcileri, Saakaşvili'nin serbest bırakılması için ülke genelinde 200 bine yakın imzaların da toplandığını belirtti.
İmza toplama sürecinden sorumlu, Saakaşvili'nin özel temsilcisi Sopo Japaridze, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'den, tutuklu Saakaşvili'ye yönelik af çıkarılmasını talep ettiklerini belirtti.
Gösterinin sonunda, içinde imzaların bulunduğu sandıklar cumhurbaşkanlığına resmi olarak teslim edildi.
Saakaşvili'nin gözaltına alınması
Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.
Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.
Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.
Hakkındaki diğer suçlamalardan dolayı Saakaşvili'nin yargılanma süreci devam ediyor.
2 kez açlık grevi ilan etmişti
Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alındıktan sonra 50 gün açlık grevi yapan Saakaşvili, daha sonra Gori kentinde tedavi görmüştü.
Saakaşvili, ardından 21 Şubat-10 Mart 2022'de de açlık grevini sürdürmüştü.
Tutulduğu hapishanede sağlığı kötüye gittiği iddia Saakaşvili, sağlık durumunun tespiti için 12 Mayıs 2022'de başkent Tiflis'teki "Vivamedi" hastanesine nakledilmişti.
Eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin bugüne kadar söz konusu klinikte tutuklu olarak tedavisi sürüyor.
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