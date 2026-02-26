TİHEK'ten Google'a Ayrımcılık Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİHEK'ten Google'a Ayrımcılık Cezası

TİHEK\'ten Google\'a Ayrımcılık Cezası
26.02.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİHEK, Gazze'ye ilişkin içerik kısıtlaması nedeniyle Google'a 204 bin TL ceza verdi.

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Filistin, Gazze ve Kudüs içerikli videoları kısıtlanan bir gazetecinin başvurusunu karara bağlayarak, 'Siyasi ve felsefi görüş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği' gerekçesiyle Google İstanbul Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi'ne üst sınırdan 204 bin 285 TL idari para cezası verdi.

TİHEK'e başvuruda bulunan bir gazeteci; YouTube platformundaki sanal medya kanalına defalarca uyarı yapılarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı paylaşımlarının kısıtlandığını, sansüre yönelik itirazlarının gerekçesiz reddedildiğini, platforma 'Filistin', 'Gazze' ve 'Kudüs' başlıklı yeni videolar yükleyemediğini ve kanalının kapatılacağı yönünde uyarılar aldığını ifade etti. Gazeteci, bu kısıtlamalar nedeniyle mesleğinin gereği olan habercilik faaliyetlerini mecrada sürdüremez hale geldiğini belirtti.

'VİDEOLAR HABER NİTELİĞİNDE'

İnceleme sonucunda Kurul, yüklenmek istenen içeriklerin İsrail'in Filistin halkına yönelik yürüttüğü soykırım eylemlerine ve toplumsal tepkilere ilişkin haber niteliği taşıdığını tespit etti. Videoların 'Şiddet propagandası' olmadığını belirleyen Kurul, içeriklerde İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine dair makul gerekçelerin bulunduğuna hükmetti. Kararda, basının 'Kamu bekçisi' rolü gereği toplumsal olayları duyurma görevi olduğu, söz konusu videoların hakikate ışık tuttuğu ifade edildi.

'SİYASİ VE FELSEFİ GÖRÜŞ TEMELİNDE AYRIMCILIK'

Kurul, Gazze'deki insanlık trajedisine karşı duruş sergilemenin ve bunu haberleştirmenin kişinin sosyopolitik tutumunu yansıttığını belirterek, videolara getirilen kısıtlamayı 'siyasi ve felsefi görüş' temelinde 'ayrımcı muamele' olarak değerlendirdi. Kararda, bu engellemelerin basın mensupları üzerinde otosansüre yol açacak 'caydırıcı bir etki' yarattığı vurgulandı. Ayrıca, YouTube'un itiraz süreçlerinde sunduğu yanıtların soyut olduğu ve etkili bir başvuru yolunu engellediği not edildi.

'UYGULAMALAR ÇİFTE STANDART İÇERİYOR'

TİHEK kararında, İsrail yanlısı içeriklere kısıtlama getirilmezken, Filistinlilere yönelik soykırımı duyuran içeriklerin sistematik olarak engellenmesinin 'çifte standart' olduğu vurgulandı. Başvuranın, benzer durumdaki diğer kullanıcılara kıyasla farklı muameleye tabi tutulduğu ve şirketin bu farklılığı haklı çıkaracak makul bir neden sunmadığı kaydedildi. Müdahalenin hem haber yayma hakkına hem de kamunun haber alma hakkına yönelik bir sansür niteliği taşıdığına, demokratik topluma uygun olmadığına kanaat getirildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu, ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmederek, Google İstanbul Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi'ne üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güncel, Google, Gazze, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİHEK'ten Google'a Ayrımcılık Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı

18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:17:55. #7.11#
SON DAKİKA: TİHEK'ten Google'a Ayrımcılık Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.