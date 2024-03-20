TİKA, Arnavutluk\'ta İftar Programı Düzenledi

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Arnavutluk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da iftar programı düzenlendi.

Bir hotelde gerçekleşen iftar programına TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Andi Seferi, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşların temsilcileriyle davetliler katıldı.

Çevik, burada yaptığı konuşmada, fazileti ve bereketi ile herkesi kuşatan ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

Balkanlar ile Osmanlı'nın ilişkisini tarihin görebileceği en güçlü ilişkilerden biri olarak nitelendiren Çevik, "Özellikle bugün bulunduğumuz Arnavutluk'ta, dilde, edebiyatta, musikide, mimaride, eğlencede birçok alanda etkileşimle şekillenmiş bir yaşam biçimiyle halen kendini göstermektedir. İki ülke arasında var olan ilişki ve etkileşimin artarak devam etmesi için TİKA olarak 1996 yılından itibaren Arnavutluk'ta faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz ve bugüne kadar yaklaşık 600 projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

Büyükelçi Atay da Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin özellikle son yıllarda iyice ivme kazandığını hatırlattı.

Geçen yılın sonunda Türkiye ile Arnavutluk arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılını kutladıklarını anımsatan Atay, "Türk-Arnavut diplomatik ilişkilerinin ikinci yüzyılına da girmiş bulunmaktayız. Büyükelçilik olarak bizler de bu ilişkileri daha da ilerletmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. TİKA'mızın buradaki faaliyetleri Arnavut kardeşlerimizin hayatına dokunan, onların refahını artıran, Arnavut öğrencilerinin öğrenim kalitelerini artıran, bizim göğsümüzü kabartan, açıkçası diplomasi yürütmemizde bizlere yardımcı olan önemli faaliyetlerdir." ifadelerini kullandı.

Atay, bu sene Filistin'deki mağduriyet nedeniyle Türkiye olarak ramazana buruk girdiklerini sözlerine ekledi.

İftar programı kapsamında TİKA ve faaliyetleri konusunda bir görüntü izletildi.???????