TİKA Galata'da 800 Kişilik İftar Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bulgaristan'ın Lofça (Lovech) iline bağlı Galata köyünde 800 kişilik iftar sofrası kurdu.

Galata köyünde TİKA ve BALTÜRK işbirliğiyle düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Filibe Başkonsolosu Emre Manav, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Genel Başkanı Şükrü Ar ve davetliler katıldı.

İftar öncesi TİKA Başkanı Eren, Büyükelçi Uyanık'ı ziyaret etti.

Ayrıca Büyükelçilik konutunda bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da görev yaptığı dönemde çalışma ofisi olarak kullandığı "Atatürk Odası"nı gezen Eren, Atatürk'ün 1913-1915 yıllarında askeri ataşe olarak görev yaptığı döneme ilişkin tarihi belgeleri, fotoğrafları ve kullandığı eşyaları inceledi.

Daha sonra Eren ve beraberindeki heyet, Lofça şehrini ziyaret ederek, şehrin sembollerinden olan Kapalı Köprü'yü gezdi ve şehirdeki ibadete açık tek cami olan Lofça Merkez Camisi'ni ziyaret etti.

Galata köyünün muhtarlık binasında düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

İftar programında konuşan Eren, "Dünyanın 95 ülkesinde Müslüman kardeşlerimizle soframızı paylaşıyor, iftar programları düzenliyoruz. TİKA olarak Türkiye'nin sınırları dışında nerede bir kardeşimiz, dostumuz ve soydaşımız varsa her zaman onların yanında olmaya ve destek vermeye gayret ediyoruz." dedi.

Bulgaristan'ın farklı şehirlerinde de iftar programları düzenlediklerini ifade eden Eren, Galata köyünde soydaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Eren, ramazanın insanlar arasındaki kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Sizlerle aramızdaki en önemli bağ kardeşlik ve din bağımızdır. Ramazan ayında da bu bağımızı ve kardeşliğimizi bir kez daha hatırlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Ailesinin Balkan kökenlerine değinen Eren, "Benim nenem Gümülcine'ye bağlı bir köyde doğmuştu. Aslında ailesi de Bulgaristan sınırları içindeki bir köyden gelmişti. Bu yüzden kendimi sizlere çok yakın hissediyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Uyanık ise iftar sofrasında soydaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Uyanık, dünyada savaş ve istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde, birlik ve beraberliği simgeleyen bu tür buluşmaların çok önemli olduğunu belirterek, "Ramazan ayı bize barış ve kardeşliğin değerini hatırlatıyor. Bugün yapılan duaların sadece kendimiz ve ailelerimiz için değil, dünyanın dört bir yanında barış ve huzur bekleyen insanlar için de olması çok anlamlı." diye konuştu.

Galata köyünün güçlü gelenekleri, köklü kültürü ve misafirperver insanlarıyla dikkat çektiğini aktaran Uyanık, "Balkan Müslümanlığının en güzel şekilde yaşandığı bu güzide köyde ramazanın manevi atmosferini sizlerle birlikte idrak etmek ziyadesiyle memnuniyet verici. Bilmenizi isterim ki Türkiye olarak her daim siz kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

BALTÜRK Genel Başkanı Ar da Galata'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, soydaşların ramazan ayını ve yaklaşan bayramını kutladı.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerini pekiştiren 800 kişilik iftar, duaların ardından sona erdi.