TİKA Galata'da 800 Kişilik İftar Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİKA Galata'da 800 Kişilik İftar Düzenledi

11.03.2026 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Bulgaristan'ın Galata köyünde 800 kişilik iftar sofrası kurarak kardeşlik mesajı verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bulgaristan'ın Lofça (Lovech) iline bağlı Galata köyünde 800 kişilik iftar sofrası kurdu.

Galata köyünde TİKA ve BALTÜRK işbirliğiyle düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Filibe Başkonsolosu Emre Manav, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Genel Başkanı Şükrü Ar ve davetliler katıldı.

İftar öncesi TİKA Başkanı Eren, Büyükelçi Uyanık'ı ziyaret etti.

Ayrıca Büyükelçilik konutunda bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da görev yaptığı dönemde çalışma ofisi olarak kullandığı "Atatürk Odası"nı gezen Eren, Atatürk'ün 1913-1915 yıllarında askeri ataşe olarak görev yaptığı döneme ilişkin tarihi belgeleri, fotoğrafları ve kullandığı eşyaları inceledi.

Daha sonra Eren ve beraberindeki heyet, Lofça şehrini ziyaret ederek, şehrin sembollerinden olan Kapalı Köprü'yü gezdi ve şehirdeki ibadete açık tek cami olan Lofça Merkez Camisi'ni ziyaret etti.

Galata köyünün muhtarlık binasında düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

İftar programında konuşan Eren, "Dünyanın 95 ülkesinde Müslüman kardeşlerimizle soframızı paylaşıyor, iftar programları düzenliyoruz. TİKA olarak Türkiye'nin sınırları dışında nerede bir kardeşimiz, dostumuz ve soydaşımız varsa her zaman onların yanında olmaya ve destek vermeye gayret ediyoruz." dedi.

Bulgaristan'ın farklı şehirlerinde de iftar programları düzenlediklerini ifade eden Eren, Galata köyünde soydaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Eren, ramazanın insanlar arasındaki kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Sizlerle aramızdaki en önemli bağ kardeşlik ve din bağımızdır. Ramazan ayında da bu bağımızı ve kardeşliğimizi bir kez daha hatırlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Ailesinin Balkan kökenlerine değinen Eren, "Benim nenem Gümülcine'ye bağlı bir köyde doğmuştu. Aslında ailesi de Bulgaristan sınırları içindeki bir köyden gelmişti. Bu yüzden kendimi sizlere çok yakın hissediyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Uyanık ise iftar sofrasında soydaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Uyanık, dünyada savaş ve istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde, birlik ve beraberliği simgeleyen bu tür buluşmaların çok önemli olduğunu belirterek, "Ramazan ayı bize barış ve kardeşliğin değerini hatırlatıyor. Bugün yapılan duaların sadece kendimiz ve ailelerimiz için değil, dünyanın dört bir yanında barış ve huzur bekleyen insanlar için de olması çok anlamlı." diye konuştu.

Galata köyünün güçlü gelenekleri, köklü kültürü ve misafirperver insanlarıyla dikkat çektiğini aktaran Uyanık, "Balkan Müslümanlığının en güzel şekilde yaşandığı bu güzide köyde ramazanın manevi atmosferini sizlerle birlikte idrak etmek ziyadesiyle memnuniyet verici. Bilmenizi isterim ki Türkiye olarak her daim siz kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

BALTÜRK Genel Başkanı Ar da Galata'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, soydaşların ramazan ayını ve yaklaşan bayramını kutladı.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerini pekiştiren 800 kişilik iftar, duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA Galata'da 800 Kişilik İftar Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

00:30
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber
Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
00:12
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 00:59:59. #7.12#
SON DAKİKA: TİKA Galata'da 800 Kişilik İftar Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.