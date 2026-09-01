TİP, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Emekçilere Seslendi: Patronların Kar Hırsına Karşı Barış İçin Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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TİP, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Emekçilere Seslendi: Patronların Kar Hırsına Karşı Barış İçin Mücadele Çağrısı

TİP, 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nde Emekçilere Seslendi: Patronların Kar Hırsına Karşı Barış İçin Mücadele Çağrısı
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patronların kar hırsıyla talan etmek istediği dünyada barış için mücadele eden emekçilerin gününü kutladı. Parti, Filistin, İran ve Venezuela'da ABD emperyalizminin ve İsrail'in barbarlığına göz yuman egemenleri vahşetin ortağı olarak nitelendirirken, savaşı kışkırtanlara ve nefreti körükleyenlere karşı barışı ve kardeşliği savunmaya devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, "Patronların kar hırsıyla talan etmek istediği dünyamızda barış için mücadele eden emekçilerin 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun" ifadelerin yer aldı.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) sosyal medya hesabından 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patronların kar hırsıyla talan etmek istediği dünyamızda barış için mücadele eden emekçilerin 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Filistin'de, İran'da, Venezuela'da ABD emperyalizminin ve katil İsrail'in barbarlığına göz yuman ve destek olan egemenler vahşetin ortağıdır. Halklar arasında savaşı kışkırtmak için faşizmi ve nefreti körükleyenler, dünyayı göz göre göre ateşe atmaktadır. Ülkemizin on yıllara dayanan barış özleminin karşısında durmak da, o özlemi siyasi küçük hesaplara alet etmek de halka düşmanlıktır. Emperyalistlerin, patronların ve diktatörlerin kirli emellerini boşa çıkarmak için tüm dünyada ve ülkemizde barışı ve kardeşliği savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Dünya Barış Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Emekçilere Seslendi: Patronların Kar Hırsına Karşı Barış İçin Mücadele Çağrısı - Son Dakika

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