TİP'ten Ayşenur Eygi Protestosu - Son Dakika
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TİP'ten Ayşenur Eygi Protestosu

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TİP'li öğrenciler, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi'yi protesto etti.

14.09.2024 16:02
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Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partili öğrenciler, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından katledilmesini İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Yapılan açıklamada, "Bugün Ayşenur'u andığını iddia eden AKP, İsrail ile ticari ilişkilerini sürdüren, İsrail ile ticaret yapan şirketleri koruyanlardır. Ayşenur'un mücadelesini sahiplendiğini iddia eden bu iktidar, Ayşenur'un katili olanlardır. Ayşenur'un katili İsrail'den de, İsrail'i besleyen AKP ve sermayeden de hesap soracağız" denildi.

Türkiye İşçi Partili öğrenciler, aktivist Ayşe Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da başından vurularak öldürülmesini protesto etmek için Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. 'Filistin'de, düşene, dövüşene bin selam' yazılı pankart taşıyan öğrenciler, konsolosluk önünde açıklama yaptı.

"Ayşenur, Filistin halkının haklılığını göğsüne gererek savaşmış bir devrimcidir"

TİP Öğrenci Bürosu Üyesi Selim Zeybek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bugün, TİP'li Öğrenciler olarak Filistin'de katledilen arkadaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin hesabını katil İsrail ve onun iş birlikçisi AKP'den sormak için İsrail konsolosluğu önünde toplandık. Ayşenur, yalnızca insan hakları için emek veren bir öğrenci değil, davasında kararlı bir sosyalistti, Filistin halkının direnişine omuz verişini yalnızca sıcak kalbine, insanlık için düşlediği aydınlık bir geleceğe bağlarsak Ayşenur'a ve davasına eksik yaklaşmış oluruz. O aynı zamanda dünyayı saran savaş ve korku atmosferinin karşısında, enternasyonalist bir tutumla Filistin halkının haklılığını göğsüne gererek savaşmış bir devrimcidir. Biliyoruz ki Amerika'dan Filistin'e direnen, Filistin halkıyla dayanışmaya giden Ayşenur'un cesareti ve mücadelesi sarayın timsah gözyaşlarının ardını göstermeye yeter de artar.

"Ayşenur'un mücadelesini sahiplendiğini iddia eden bu iktidar, Ayşenur'un katili olanlardır"

Ayşenur'un katledilmesini yalnızca acı bir kayıp olarak değil İsrail'in siyasi bir tercihi olarak değerlendirmek durumundayız. Dolayısıyla Ayşenur'un hayatını kaybetmesi, sadece bir insanın hayatının sona ermesi değil, aynı zamanda sosyalist mücadelenin ve Filistin halkının haklı direnişinin engellenmek istenmesidir. Filistin'deki mücadeleyle alakalı din kardeşlerimiz demenin ötesine geçmeyen AKP duruma ilişkin açıklamasında onun alçakça katledildiğini söylemekten geride durmazken, İsrail'le ilişkilerini sürdürmektedir. Bugün Ayşenur'u andığını iddia eden AKP, İsrail ile ticari ilişkilerini sürdüren, İsrail ile ticaret yapan şirketleri koruyanlardır. Ayşenur'un mücadelesini sahiplendiğini iddia eden bu iktidar, Ayşenur'un katili olanlardır.

"Ayşenur'un katili İsrail'den de, İsrail'i besleyen AKP ve sermayeden de hesap soracağız"

Onu anmak yalnızca yas tutarak olmaz, Ayşenur gibi yaşamını mücadeleye adayan insanların ölümleri yalnızca yas tutarak anılmaz. O yüzden burada Ayşenur'u anmaya gelen her bir arkadaşım ve dünyanın dört bir yanında yas tutan milyonlarca genç gibi üzgünüz fakat artık daha kararlıyız. Öfkeliyiz fakat artık daha mertiz. Bugün, Aydın Didim'de naaşının toprağa verildiği bu anda, bu ülkenin sosyalist gençleri olarak katil İsrail konsolosluğu önünden söz veriyoruz, Ayşenur'un kavgası, mücadeleye atılan her bir gencin omuzlarında, omuzlarımızda yükselecek. Filistin'de ve dünyada, barışın ve eşitliğin sağlanması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ayşenur'un katili İsrail'den de, İsrail'i besleyen AKP ve sermayeden de hesap soracağız. Kahrolsun katil Siyonist rejim, yaşasın özgür Filistin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TİP'ten Ayşenur Eygi Protestosu - Son Dakika

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