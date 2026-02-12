TIR Kazası Davasında Mütaala Açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

TIR Kazası Davasında Mütaala Açıklandı

TIR Kazası Davasında Mütaala Açıklandı
12.02.2026 16:50
Savcı, TIR kazasında asli kusurlu olan sanık için 2-6 yıl hapis cezası talep etti.

AVCILAR'da, motosikletle geçerken TIR'ın dorsesine çarpıp hayatını kaybeden Onur Sönmemiş'in (20) ölümüne ilişkin görülen davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Hüseyin Saraç'ın asli kusurlu olduğunu belirterek 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan sanık hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olay, 24 Mart 2025 günü Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Sanık Hüseyin Saraç'ın (40) idaresindeki TIR'ın, Onur Sönmemiş'in (20) motosikletine çarpması sonucu kazanın meydana geldi. Kazada Sönmemiş hayatını kaybetti. iddianamede, trafik bilirkişisi raporunda sanığın manevraları düzenleyen genel şartlara uymadığı anlaşıldığından asli kusurlu olduğu, maktulün ise dikkatsiz, tedbirsiz araç sevk ve idare ettiği için tali kusurlu olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Sanığın ifadesinde suçlamayı kabul etmediği de belirtildi.

Bugün, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hüseyin Saraç, Onur Sönmemiş'in annesi müşteki Dilek Sönmemiş ve taraf avukatları katıldı.

'MAKTULÜN BENİ GÖRMEMESİNİN SEBEBİ ÇOK HIZLI OLMASIDIR'

Sanık Hüseyin Saraç savunmasında, "Olay sırasında ben dışarıda bir kontrolcü ya da bayrakçı kullanmadım. TIR kullanıcıları İstanbul'da gün içerisinde çok sayıda manevra yapmaktadır. Her seferinde dışarıda kontrolcü bulundurmanın mümkünatı yoktur, ben uzaktan geliyordum, firmanın benim geldiğimi bilip kontrolcü çıkartmasının mümkünatı da yoktur. Ben iki kere sinyal verdim, dörtlülerimi yaktım, arkadaki iki araç ve motorlu beni görüp durdular, maktulün beni görmemesinin sebebi çok hızlı olmasıdır ve onun kusurundan kaynaklıdır" dedi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Saraç'ın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı bu nedenle sanık hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere ehliyetinin geri alınması talep edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR Kazası Davasında Mütaala Açıklandı - Son Dakika

