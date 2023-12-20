Arnavutluk ve Türkiye Arasında 100 Yıllık Diplomatik İlişkiler Konulu Konferans Düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Arnavutluk ve Türkiye arasında 100 yıllık diplomatik ilişkiler-Stratejik Ortaklığın Kurulması" konulu bilimsel konferans düzenlendi.

Arnavutluk Bilimler Akademisinde gerçekleşen konferansa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk Bilimler Akademisi Başkanı Skender Gjinushi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü İlhan Saygılı, Arnavutluk Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşların temsilcileriyle akademisyen ve araştırmacılar katıldı.

Saygılı, programda, Türkiye ile Arnavutluk arasında 2021'de imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ardından iki ülke arasında daha güçlü bir ortaklık oluştuğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarihe dayandığına işaret eden Saygılı, "600 yıl, asırlarca omuz omuza beraber yaşadık ve bu yüzden Arnavutluk, Türkiye'nin bu anlaşmayı (15 Aralık 1923'teki Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması) imzaladığı ilk ülkelerden biri." dedi.

Saygılı, Arnavutluk'u 2022 ve 2023'teki birçok alanda ulaştığı başarılar dolayısıyla tebrik ederek, "Askeri işbirliğimiz var. Gelişmiş insansız hava aracı teknolojimizle Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlamamızdan dolayı onur duyuyoruz. Başbakan (Edi) Rama'nın yakın zamanda bizim İHA'larımızın performansını sosyal medyadan paylaşımıyla teyit etmesinden dolayı minnettarız." diye konuştu.

İki ülke arasında ticaret hacminin de yükseldiğini vurgulayan Saygılı, Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600 Türk şirketinin bulunduğunu kaydetti.

Saygılı, Arnavutluk'un Balkanlarda veya Güneydoğu Avrupa'da istikrarı olan bir ülke olduğunu belirterek, bunun önemine işaret etti.

Orta Doğu'daki gelişmelere ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına da değinen Saygılı, yapılan bu zulümlere karşı uluslararası dayanışmaya ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

"Arnavutlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kosova Cumhuriyeti'ne verdiği destekten dolayı minnettardır"

Arnavutluk Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Kodheli de Türkiye'nin, ülkesinin stratejik ortaklarından biri olduğuna işaret ederek, iki ülkenin de NATO üyesi olduğunu söyledi.

Bugün, sadece ilişkiler ve ortak geçmiş dolayısıyla birlikte çalışmadıklarının altını çizen Kodheli, "İki ülkenin daha güvenli ve refah bir geleceği için birlikte çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki; iki kıtaya yayılan dostluğumuz her zaman bizi desteklemeye ve bizimle işbirliğine, bizim de onlara karşı olduğumuz gibi hazırdır." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Bölge ve Komşu Ülkeler Müdürü ve Arnavutluk'un eski Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, iki ülkenin savunma, güvenlik, terörle mücadele, siber güvenlik, organize suç, askeri eğitim ve askeri sanayi alanlarında çok yakın işbirliğine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arnavutluk ve Türkiye, bölgesel örgütler bünyesinde yakın bir anlayış ve işbirliğine sahip olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Arnavutluk ve Arnavutlar, Türk hükümeti ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kosova Cumhuriyeti'ne uluslararası alanda verdiği destekten dolayı da minnettardır."

Arnavutluk Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Vasil Tole, iki ülke arasında özellikle ilim, bilim ve kültür alanlarındaki ilişkilerin derinleştirilmesini istediklerini, kurum olarak Arnavutluk-Türkiye ilişkilerine özel önem atfettiklerini vurguladı.

Sivil toplum kuruluşu Arnavutluk Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (AIIS) Başkanı Albert Rakibi, 15 Aralık 1923'teki Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın Arnavutluk'un modern tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu söyledi.???????

Bir günlük bilimsel konferans AIIS ile Arnavutluk Bilimler Akademisince Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve diğer kurumların işbirliğinde düzenlendi.

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