Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu Tekin Akmansoy\'un Vefatının 11. Yılı

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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Akmansoy'un vefatının üzerinden 11 yıl geçti.

Hafızalarda unutulmaz bir iz bırakan TRT'nin Kaynanalar adlı dizisinde "Nuri Kantar" karakterini oynayan ve tam adı Alptekin Akmansoy olan sanatçı, 20 Ocak 1924'te Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi.

Uzun ve başarılı kariyerine tiyatro, dizi ve sinema projeleriyle damga vuran sanatçı, meddahlık geleneğini yaşatma çabasıyla tanındı.

Ailesiyle birlikte Ankara'ya taşınan Akmansoy, 17 yaşındayken tiyatro kurslarına katılarak ilk profesyonel sahne deneyimini Necip Fazıl Kısakürek'in "Para" oyunuyla yaşadı.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldığı 1947-1971 yılları arasında birçok önemli oyunun kadrosunda yer alan Akmansoy, tiyatro kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı. Akmansoy, "Küçük Şehir", "Alın Yazısı", "Othello", "Hülleci", "Ayak Bağı", "Gök Taşı" ve "Bal Sineği"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda oyunda rol aldı.

"Kaynanalar" dizisinde Kayserili uyanık iş adamını oynadı

TRT'de 1974 yılında başlayan "Kaynanalar" dizisi, Akmansoy'un kariyerinde önemli bir döneme işaret etti. Kayserili uyanık iş adamı "Nuri Kantar" karakteriyle izleyici karşısına çıkan sanatçı, bu başarısını 2004'e kadar sürdürdü.

Akmansoy, sadece oyunculuk değil aynı zamanda yönetmenlikle de ilgilendi ve kariyerine bu alanda da katkı sağladı. "Kaynanalar" dizisinin senaryosunu kaleme almasının yanı sıra yönetmenlik de yaptı ve kızı Arzu Akmansoy ile birlikte projeler üretti.

Usta oyuncu, 1974 yapımı "Köyden İndim Şehire" adlı komedi filminde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Perran Kutman gibi isimlerle bir araya gelerek unutulmaz bir sinema deneyimine imza attı.

Tekin Akmansoy, kariyerine bir süre ara verdikten sonra "Sonradan Görmeler", "Emret Muhtarım" ve "Beybaba" gibi dizilerle tekrar televizyon ekranlarına döndü.

Devlet Sanatçısı unvanını aldı

Akmansoy, 1988 yılında Devlet Sanatçısı unvanını aldı. TRT'nin hazırladığı "Meddah" adlı yapımda 1988-2002 arasında tek başına birçok tiplemeyi oynayan Akmansoy, 2006'da ise "İki Aile" dizisinde "Tahir Pamukçuoğlu" karakteriyle rol aldı.

İlk evliliğini Sevim Hanım ile yapan ve bu evlilikten Alev Esen adlı kızı doğan sanatçı, ikinci evliliğini, Meral Akmansoy ile gerçekleştirdi ve bu evlilikten yönetmenlik yapan kızı Arzu Akmansoy dünyaya geldi.

Birçok filmin yapımcılığını da üstlenen Akmansoy, 2011'de "2. Antalya Televizyon Ödülleri"nde ve 2008'de "35. Altın Kelebek"te "Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Tedavi gördüğü hastanede, 12 Şubat 2013'te hayata veda eden Akmansoy'un cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na, eşi Meral Akmansoy'un yanına defnedildi.

Akmansoy'un rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

"Beybaba", "Sonradan Görmeler", "Mezarımı Taştan Oyun", "Kanlı Feryat", "İki Aile", "Emret Bakanım", "Emret Muhtarım", "Kaderin Mahkumları", "501 Numaralı Hücre", "Kanlı Deniz"