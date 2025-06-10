Tiyatrocu Hüseyin Goncagül'ün sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, yoğun bakımda tedavi görüyor.

Hüseyin Goncagül'ün yeğeni müzisyen Yusuf Goncagül, AA muhabirine, amcasının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yusuf Goncagül, "Hüseyin amcam çarşamba günü kalp ameliyatı oldu. Son bir haftada kalbindeki sıkışmalardan dolayı doktora gittiğinde, stent takılmasının yeterli olmadığı, bypass ameliyatının şart olduğu, kalp krizi riski olduğu için kalp ameliyatı olması gerektiği söylendi. Ameliyat esnasında beyne pıhtı atmış ve durumu halen kritikliğini koruyor. Şu an yoğun bakımda. Uyanmasını bekliyoruz ve dua ediyoruz." dedi.

Goncagül, "O hep bizi güldürürdü herkes neşeli halini hatırlıyor, inşallah çıkarsa hep birlikte tekrar neşeli günlerimize döneriz. Herkesten de dua bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Goncagül'ün kardeşi Osman Goncagül, tedavi sürecinin olumlu ilerlemediğini ve ağabeyinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Tedavi sürecine değinen Goncagül, "Ağabeyim Hüseyin Goncagül, 4-6 yaş Kur'an kursunun yıl sonu çocuk etkinliklerinde sahnedeyken kalbinde yanma ve acıma hissediyor. Program bitmek üzereyken oluyor, mikrofonu verip sahneden iniyor. Daha önce de kalp krizi geçirmiş aslında ama fark edilmemiş." şeklinde konuştu.

"Bu yamuk dünyada yamulmayan ender isimlerden biri"

Televizyon sunucu ve tiyatrocu Burak Sezen de uzun yıllar birlikte çalıştıkları, mesleki olarak çok şey öğrendiği ustası Hüseyin Goncagül'ün sağlık durumunun kritik olması nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Goncagül için sevenlerinin dua ettiğini dile getiren Sezen, "Sınıf arkadaşı oldukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da arayıp ilgilendi, uzun yıllar birlikte okumuşlar. Telefonda hanımıyla konuştular, hatta '1145 Hüseyin Goncagül' olarak okul numarasını da söyledi." açıklamasını yaptı.

Sezen, "Ben 18-19 yaşımdayken Hüseyin Goncagül hocamın yanına geldim, asistanıydım. Tam 30 senedir Goncagül hocamın yanındayım. Şu anda TRT Çocuk'ta 'Haberin Olsun' programını sunuyorum. Goncagül hocam da bizim programın danışmanı, hala ekranda ismi görünüyor, birlikteliğimiz devam ediyor. Kanal 7'de 10 sene birlikteydik sonra birkaç televizyona daha geçtik, baba-oğul ilişkimiz vardı." dedi.

Pek çok başarılı tiyatrocu ve sunucunun Goncagül'ün tedrisatından geçtiğini vurgulayan Sezen, "Goncagül hocam gerçekten bizim camianın çok önemli bir sanatçısı ve duruşunu bir gram bozmamıştır, bir misyonu vardır. Hüseyin Goncagül denilince akla kibarlığı, nazikliği, cömertliği gelir ve gerçekten tam bir dava ehlidir. Bu yamuk dünyada yamulmayan ender isimlerden birisidir Hüseyin Goncagül." ifadesini kullandı.

Hüseyin Goncagül kimdir?

Tiyatrocu Hüseyin Goncagül, 9 Şubat 1955'te İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Okul yıllarında tiyatroyla tanışarak 1970'te Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazanan Goncagül, yaklaşık 3 yıl boyunca çocuk oyunlarında çeşitli roller aldı.

İstanbul İmam Hatip Okulunda eğitimine devam eden usta tiyatrocu, tamamladığı iki fakültenin ardından temel eğitim öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği dallarında 13 sene görev yaptı.

Okullarda kurduğu kulüplerle öğrencilere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Goncagül, çeşitli sahne etkinliklerinde de izleyiciyle buluştu.

İbrahim Sadri'nin yazdığı "İnsanlar ve Soytarılar" adlı oyunuyla 1984'te Ulvi Alacakaptan, Barbaros Ceylan, Hasan Nail Canat ve Altay Ünaltay'ın da aralarında olduğu bir çok isimle birlikte sahneye çıkan Goncagül, Milli Gazete'de "Goncagülle Seyahat" başlıklı yazılar kaleme aldı.

Goncagül, 1990'lı yıllarda Akra ve Moral FM radyolarında çocuk programları, Kanal 7'de "Halk Meclisi", "İstanbul Bülteni", "İstanbul Kazan Ben Kepçe", "Sahuru Beklerken", "Goncagül'ün Kepçesi", "Tatil Eğlencesi", "Aileler Yarışıyor" ve "Teneffüs" gibi televizyon programları hazırlayıp sundu.

Osmanlı Devleti'nin 700. yıl anısına 1999'da çıkardığı bir müzik albümü ve klibi de bulunan usta tiyatrocu, çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla toplumun her kesiminin takdirini kazandı.

TRT Çocuk'ta programcılığın yanı sıra danışmanlık görevini de sürdüren tiyatro oyuncusu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, yurt içinde ve Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ile Avusturya'nın da arasında bulunduğu pek çok ülkede çeşitli programlara imza attı.