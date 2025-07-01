Tlaib'den Gazze için insani yardım çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tlaib'den Gazze için insani yardım çağrısı

01.07.2025 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Kongre üyesi Tlaib, İsrail'in Gazze'deki insani yardım ablukasını durdurması için mektup yazdı.

ABD Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Başkan Donald Trump yönetimine yazdığı mektupta, İsrail'in Gazze'deki insani yardım ablukasının durdurulması çağrısında bulundu.

Tlaib, X sosyal medya hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya 18 Kongre üyesiyle birlikte yazılan mektubu paylaştı.

İsrail hükümetinin 3 ayı aşkın süredir Gazze'ye insani yardım girişini engellediği ve 2 milyondan fazla kişiyi açlığa sürüklediği belirtilen mektupta, "İsrail'in insani yardımı silahlaştırması ve açlığı giderek artan şekilde savaş silahı olarak kullanmasından öfkeliyiz." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, nüfusun tamamının kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek bunun, hem ABD hukukunun hem de uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunun altı çizildi.

İsrail'in insani yardım dağıtımını yalnızca kontrol ettiği birkaç noktayla sınırlaması eleştirilen mektupta, "ABD tarafından da desteklenen İsrail'in bu yeni planını ve yardım dağıtımını askerileştirmesini reddediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Mektupta, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na da tepki gösterilerek "İnsani yardımın silahlı askeri aktörlerin kontrolüne verilmesi, temel insani ilkelerin ihlalidir. Öyle ki kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood'un bile istifasına yol açmıştır." ifadeleri yer aldı.

"Sessiz kalamayız." ifadesi kullanılan mektupta ablukaya son verilmesi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik ABD fonların sürmesi ve ivedi "ateşkes" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'de kullandığı yeni silah: Yardım dağıtımları

ABD'nin üstlendiği, İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı", 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıkladı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise Gazze İnsani Yardım Vakfı noktalarından erzak temin etmeye çalışırken İsrail ordusunun en az 410 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tlaib'den Gazze için insani yardım çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Türkiye’yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif O anları böyle kayda aldı Türkiye'yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif! O anları böyle kayda aldı
Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı
İskenderi 2 bin TL’ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
Özel’den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Sabri Ugan’ın vasiyeti ortaya çıktı Son isteği yerine getirilecek Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Görüntüler Seferihisar’dan Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

09:25
Terör örgütü PKK’nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
08:05
3 ildeki yangınlar sürüyor Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
07:08
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül’ü de isyan ettirdi
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
14:26
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
14:20
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
14:09
Neden küstüğünü ilk kez anlattı Ayşe Ekiz’den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
14:08
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
14:05
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
13:57
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
13:54
Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
13:50
Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
13:45
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi
13:42
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
13:38
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 09:38:41. #7.11#
SON DAKİKA: Tlaib'den Gazze için insani yardım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.