TMO Eskişehir Binası Açıldı

27.02.2026 21:30
Tarım Bakanı Yumaklı, TMO Eskişehir Başmüdürlüğü'nün yeni binasının açılışına katıldı.

TMO BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakaryabaşı tesislerindeki inceleme ve Valilik ziyaretinin ardından yapımı tamamlanan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Eskişehir Başmüdürlüğü'nün yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Bakan Yumaklı'nın yanı sıra açılışta Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nebi Hatipoğlu ve Fatih Dönmez ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye'de taşra teşkilatı en yaygın bakanlık olduğunu belirten Yumaklı, "Ülkemizin dört bir tarafında kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bütün kurumlarımızla beraber, merkez teşkilatımızla beraber vatandaşımıza en iyi hizmeti nasıl verebiliriz, nasıl yapabiliriz onun derdindeyiz. Bunun için elbette kadim kurumlarımız var. Toprak Mahsulleri Ofisi de bu kadim kurumlarımızdan bir tanesi. Ülkemizde üretilen ve bizler için iftihar vesilesi olan her bir ürünü, Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçinin ve üreticinin dostu olarak alım garantisi veriyor. Özellikle stratejik ürünler başta olmak üzere. Bu hizmeti verebilmek için de hem depolama tesisleri hem idari tesisler mutlaka ki gerekiyor. Ama şunu söylüyoruz; çok basit, bu tesisler, bu binalar benim arkadaşlarımın, beraber görev yaptığım, vatandaşlarımıza hizmet etmek için beraber görev yaptığım arkadaşlarımın çalışması için bir ortam ama buralar üreticilerimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın yerleri. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olsun diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı yapılırken, Bakan Yumaklı ve beraberindekiler binayı gezerek görevlilerden bilgi aldı.

İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı ziyaret ederek Hamamyolu Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Dede Korkut Parkı'na geçen Bakan Yumaklı, AK Parti İl Eskişehir Başkanlığı'nca kurulan çadırda iftar yemeğine katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Rabbim tuttuğumuz ve yapacağımız dualarımızı kabul buyursun. Elbette sadece bizler için değil, dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar için de çok önemli bir ay. Bu ayın yüzü suyu hürmetine dünyada mazlum ve mağdur durumda olan bütün İslam ümmetine en kısa zamanda bu durumlardan kurtulmalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Geçen yıl da aynı şekilde burada sizlerle iftar yapmak, aynı sofra etrafında buluşmak nasip olmuştu; bu yıl da bizleri yine bu sofra etrafında buluşturan Rabbime hamdediyorum" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'i 'medeniyetlerin kadim yolu, eğitim, üretim, sanayi, tarım şehri' olarak nitelendiren Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Eskişehir, Anadolu topraklarını inşa ettiğimiz mimarisiyle, kültürüyle hepimiz tarafından doyasıya yaşandığı bir şehir. Elbette bu coğrafyanın bize sunmuş olduğu avantajlar bu şehirde var, dolayısıyla Eskişehirlilerin tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa kadar her noktada almış olduğu hizmetlerin bu memleketin bu milletin faydasına dönüştürecek, bundan dolayı hepimiz mutluyuz, gururluyuz. Son 23 yılda Eskişehir ile alakalı elbette birçok yatırımlar yapıldı; ama ben sadece tarım, orman ve su alanlarında yaklaşık 80 milyar liralık bir yatırımın Eskişehir'e yapıldığını ifade etmek istiyorum. Sadece 172 su tesisi hizmete alındı; Allah nasip ederse bu yıl 300'ün üzerinde su ve sulama tesisini hizmete alacağız."

Bakan Yumaklı, iftar yemeğinin ardından kentten ayrıldı.

Engin ÖZMEN-Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Yerel Haberler, Eskişehir, Güncel, Tarım, Son Dakika

