TMO'nun Hububat Fiyatları Çiftçiyi Kandırıyor

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKALİOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, TMO'nun 2026 yılı hububat alım fiyatına tepki gösterdi. İskenderoğlu, "Tüm Türkiye görsün ki bizi kandırıyorlar. Çiftçiyi kandırıyorlar. Dönüm başı 980 lira ödeniyor. Türkiye ortalamasının verimini 325 kilodan hesaplamışlar. 325 kiloyu hesapladıkları zaman 3 bin 14 liraya tekabül ediyor. Bu bize verilen 980 TL desteğidir. Ali Cengiz oyunuyla bizi kandırmaya çalışıyorlar. Ayıp ya. Çiftçinin gözünün içine bakıp çiftçiyi kandırıyorlar" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı hububat alım fiyatlarını belirledi. Ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada 12 bin 750 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Duyuruda ayrıca, üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 TL ödeneceği, bunun ton başına toplam 3 bin 14 TL destek ödemesine tekabül edeceği belirtildi.

TMO'nun belirlediği fiyatları değerlendiren Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, belirlenen fiyatlarda üretim yapmalarının imkansız hale geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"BİZ BİTTİK, ÖLDÜK. GÖZLERİ AYDIN"

"Bu sabah hububat fiyatları açıklandı. Fakat sessiz sedasız açıklandı. Fiyatın kötü olduğu TMO'nun sitesinde sessiz sedasız paylaşıldığı fiyatın kötü olduğu oradan belli oluyor. Şimdi fiyat iyi olmuş olsaydı ya Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapardı basını toplayıp ya da Tarım Bakanı basını toplayıp açıklama yapacaktı. Biraz önce fiyatı gördüğüm zaman resmen şok oldum. Geçen yıl 13 bin 500 lira verilen fiyat hububat fiyatı bu yıl 16 bin 500 lira verilmiş. Artış yüzde 20 civarı. Fiyatları gördüğüm zaman inanmadım hem de şoka girdim. Bu olacak bir fiyat mı ya? Biz bittik ya. Çiftçi bitti. Biz bittik, öldük. Gözleri aydın. Bakın bu tarlaların hepsinde pamuk ekiliyordu. Pamuk bitti. Çiftçi buğdaya döndü, buğday da bitti. Bu sürdürülebilir bir tarım politikası değil. Bu şekilde çiftçilik yapılmaz. Bu şekilde üretim yapılmaz. Kimse kusura bakmasın. Ben buradaki rakamlara bakıyorum. Önceki yıllarda fiyat açıklanırken TMO 15 gün ve 20 günde ödüyordu. Bunu 45 güne çıkarmış. 45 gün sonra ödeme yapacak. Fiyatı 13 bin 500'den 16.500'e çıkarmış. Bu şartlar altında bizim üretim yapmamız imkansız hale geldi."

"BU ŞEKİLDE BİZ ÜRETİM YAPAMAYIZ. KİMSE KUSURA BAKMASIN"

Girdi maliyetlerinde yüzde 100 dolayında artış olduğuna dikkat çeken İskenderoğlu, hububat fiyatlarına yapılan yüzde 20'lik zammın kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Bu şekilde üretim yapamacaklarını sözlerine ekleyen İskenderoğlu, "Girdi maliyetleri tohum yüzde 100 artmış. Bakın yüzde 100 gübre yüzde artmış. Mazot yaklaşık olarak yıl bazında sayarsanız totalde ortalama yüzde 70-80 gibi bir artış var. İlaç yüzde 100'den fazla maliyeti artmış. Fakat çiftçinin hububat fiyatına gelince yüzde 20. Eyvallah. Bu şekilde biz üretim yapamayız. Kimse kusura bakmasın" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİNİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKIP ÇİFTÇİYİ KANDIRIYORLAR"

TMO'nun bu yıl belirlediği planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 TL ödeneceği belirten İskenderoğlu, şöyle devam etti:

"Gözümüzün içine bakarak bizi kandırıyorlar. Diyor ki bakın bütün Türkiye kamuoyu bunu görebilir mi? Herkes görebilir mi bunu? Bütün Türkiye kamuoyuna sesleniyorum. Bakın temel destek ve planlı üretim yanında da sertifikalı tohum üreten bir çiftçiye devletimiz çiftçiye dönüm başı 980 lira. Çiftçiyi kandırıyorlar. Dönüm başı 980 lira ödeniyor. Bakın hepiniz gördünüz değil mi? Diyor ki Türkiye ortalaması diyor. Türkiye ortalamasının verimini 325 kilodan hesaplamışlar. 325 kiloyu hesapladıkları zaman 3 bin14 liraya tekabül ediyor. Bu bize verilen 980 TL desteğidir. Ali Cengiz oyunuyla bizi kandırmaya çalışıyorlar. Ayıp ya. Ayıp ya. Çiftçinin gözünün içine bakıp çiftçiyi kandırıyorlar. Buyurun. Bir yıl içinde çiftçiye toplam verilen desteği söylüyorum. Planlı üretim, sertifikalı tohum ve temel girdi. Bu üçünün toplamı dönüm başı bu hububat arpa ve buğdayda dönüm başı 980 lira ödenir. Bunu da getirip hububat fiyatını içine koyuyorlar. Bu ton başı 3 bin 14 söyleniyor ya öyle bir şey yok. Zaten bu destek ödeniyor. Zaten bu çiftçinin desteği, bu destekle fiyatı niye karıştırıyor? İç içe koyuyorlar ki burada iç içe koyuyorlar ki 19 bin 514 TL'yi bulsunlar."

"PAMUK BİTTİ TÜRKİYE'DE. SIRA BUĞDAYA MI GELDİ?"

Çitçiye verilen desteğin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2006 yılında çıkardığı yasayla bütçenin yüzde 1'inin tarıma destek olarak belirlendiğini hatırlatan İskenderoğlu, şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisinin çıkarmış olduğu kanunla çiftçiye verilen destek bunu niye bu yılki fiyatın içine koyuyor? Biz aptal mıyız? Ya gözümüzün içine bakıp bakıp bizi kandırıyorlar. Olacak bir şey mi bu ya? Bizim köyde yaklaşık olarak 6 bin ila 7 bin dönüm arasında tarımda kayıt var. Pamuk ekilirdi bu alanlarda. Geçmiş olsun. Bu 300-400 dönüme düşmüş. 6 bin dönüm ekiyorduk. Pamuk bitti Türkiye'de. Çiftçi pamuk ekemiyor. Sıra buğdaya mı geldi? Zaten elimizde bir kalan bir buğday var. Çiftçi buğday ekebiliyor. Girdiği maliyetleri ortada. Biz ne yapalım ya? Nereye gidelim? ya biz bu fiyatı kabul etmiyoruz."

"BİZ BU RAKAMI KABUL ETMİYORUZ"

TMO'nun açıkladığı fiyatların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından revize edilmesi çağrısında bulunan İskenderoğlu, "Hükümetin bu fiyatı acil tarafından revize etmesini istiyoruz. Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odamızın yaptığımız fiyat, maliyet, tespiti var. 20 bin lira bize mal oluyor ya. Bize 20 bin liraya mal olan bir şey biz 16 bin liraya satacağız. Zararına satacağız. TMO bu şekilde alıyorsa zarar edeceğiz. Biz bu şartlar altında nasıl üretim yapabiliriz? Biz nasıl yurt dışındaki, Rusya'daki, Ukrayna'daki bir çiftçiyle biz nasıl rekabet edelim? Biz nasıl mücadele edeceğiz? Bakın bu ne kadar güzel bir tohum, ne kadar güzel bir buğday. Biz bu rakamı kabul etmiyoruz arkadaş. Yani bu rakamın Sayın Cumhurbaşkanı bu rakamı acil tarafından revize edip çiftçiyi tatmin edecek bir rakam açıklanması lazım ve içinde destek olmayacak bir rakam. Bu fiyata şaşırmışım ve çok üzgünüz ve çok da kızgınız. Bu maliyet fiyatı değil ya" şeklinde konuştu.