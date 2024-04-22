TMV Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilgili: "En güçlü olduğumuz ülkenin Azerbaycan olması gerekir"

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Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, gelecek eğitim yılında Azerbaycan'da ikinci kampüslerini açacaklarını belirterek, "TMV, burada daha da büyümelidir. TMV'nin en güçlü olduğu ülkenin Azerbaycan olması gerekir. Buna inanıyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Bilgili, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Bakü Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da katıldığı etkinlikte Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle iş insanları da yer aldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bilgili, küresel eğitim teşkilatı TMV'nin 52 ülkede 53 bin öğrenciye eğitim verdiğini söyledi.

Bilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine " Birleşmiş Milletler'e üye tüm ülkelerde var olacaksınız" şeklinde hedef belirlediğini ifade ederek, "Tüm TMV kadrosu, bu hedefi gerçekleştirmek için canla başla çalışıyor. Eğitim üzerinden dostluklar kurmaya çalışıyoruz. Bunun aynı zamanda insan yetiştirme ve kutsal bir vazife olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

TMV okullarındaki eğitimin diğer okullardan farklarıyla ilgili görüşünü paylaşan Bilgili, "İyi insan yetiştirme hedefini gözetiyoruz. Ailesine saygılı, vatan sevgisini en kutsal değer olarak gören çocuklar yetiştiriyoruz. Çağdaş bir eğitim yapıyoruz, bilimsel usul takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgili, "TMV olarak dünyanın eğitim zirvesine doğru yol alıyoruz. TMV, dünyanın en iyi eğitim teşkilatı haline gelecektir." dedi.

Öğretmenlerin eğitimine de büyük önem verdiklerini vurgulayan Bilgili, "Türkçeyi de bir dünya dili haline getirme gayreti içindeyiz." şeklinde konuştu.

Bilgili, Azerbaycan'daki planlarıyla ilgili, "Bakü'de de zirveye oynayacağız çünkü TMV demek, zirveye oynamak demektir, zirvede var olmak demektir. Gelecek eğitim yılında ikinci kampüsümüzü faaliyete geçireceğiz. TMV, burada daha da büyümelidir. TMV'nin en güçlü olduğu ülkenin Azerbaycan olması gerekir. Buna inanıyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"TMV, okullarını kardeş ve dost ülkelerle aramızda bir köprü olarak görmektedir"

Büyükelçi Bağcı da TMV'nin 52 ülkede 464 eğitim kurumuyla faaliyet göstermesinin Türkiye için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

TMV'nin çok kısa sürede adından söz ettiren uluslararası eğitim kurumuna dönüştüğünü belirten Bağcı, şunları ifade etti:

"TMV aracılığıyla eğitim alanında kardeşlik ve dostluk köprülerini kalıcı, sağlam ve sarsılmaz bir şekilde tesis etmek istiyoruz. TMV, okullarını kardeş ve dost ülkelerle aramızda bir köprü olarak görmektedir. Bu köprü kalıcı dostluk, kalıcı kardeşlik, kalıcı diplomasi ve uluslararası alanda birlikte hareket etme hedef ve amacı doğrultusunda insanlar yetiştirmektir."

Bağcı, dünyada krizlerin yaşandığını, küresel sistemde sorunlar, adaletsizlikler ve çifte standartların bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendi hedeflerimizi belirlememiz gerekiyor. Bunun için ilmini ve irfanını insanlığın hizmetine sunacak, ülkesinin kalkınmasına, gelişmesine hizmet edecek, aynı zamanda küresel ve bölgesel meselelerde çözüm ortaya koyabilecek akıllar oluşturmamız lazım. Stratejik akıl inşa etmek durumundayız. Okullarımız, bir taraftan kardeşlik ve dostluk köprüsü olurken bir taraftan da insanlığın adaletine ve vicdanına hizmet edecek insanlar yetiştirmelidir. TMV, bu hususta büyük mesafe katetti. Pandemiye rağmen küçülmedik, büyüdük."

TMV Azerbaycan Temsilcisi Serdar Gündoğan da Azerbaycan'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.