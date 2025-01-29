TOBB'da Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü İş Forumu düzenlendi - Son Dakika
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TOBB'da Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü İş Forumu düzenlendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Azerbaycan ile ikili ticaret hacminin geçen yıl 8 milyar dolara, Özbekistan ile 3,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Türk müteahhitlerimiz, Özbekistan ve Azerbaycan'da şu ana kadar 28 milyar dolarlık 836 inşaat projesini başarıyla tamamladı.

29.01.2025 13:50
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Azerbaycan ile ikili ticaret hacminin geçen yıl 8 milyar dolara, Özbekistan ile 3,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Türk müteahhitlerimiz, Özbekistan ve Azerbaycan'da şu ana kadar 28 milyar dolarlık 836 inşaat projesini başarıyla tamamladı." dedi.

Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, üç ülke arasındaki ilişkilerin siyasi açıdan mükemmel olduğunu söyledi.

Bu ilişkilerin ekonomi, ticaret, turizm, yatırımlar ve müteahhitlik alanlarında oldukça iyi bir seviyeye yükseldiğini vurgulayan Bolat, "Azerbaycan ile ikili ticaretimiz geçen yıl 8 milyar dolara yükseldi, kardeş Özbekistan ile ticaret hacmimiz 3,3 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2003'ten bu yana Türkiye'nin Özbekistan'a ihracatının 15 kat, Azerbaycan'a ise 9 kat arttığını dile getirdi.

Aynı dönemde Azerbaycan'dan Türkiye'ye ithalatın 40 kat, Özbekistan'dan 10 kat arttığı bilgisini veren Bolat, Türkiye'nin iki ülke ile tercihli ticaret anlaşmaları yaptığını, belli sayıdaki ürünleri kapsayan bu anlaşmanın yeni ürünlerle genişletilmesi için de müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

Bolat, üç ülkenin, Türk Devletleri Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ortak ticareti geliştirme çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Helal ürünlerin geliştirilmesi ve helal standartlarının artırılması için Türkiye'nin Azerbaycan ve Özbekistan ile karşılıklı işbirliği programları uyguladığına dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti:

"Yatırımlar da çok önemli. Türkiye ile Azerbaycan arasında 37 milyar dolarlık karşılıklı yatırımlar var. Türkiye ile Özbekistan arasında da 4,4 milyar dolar karşılıklı yatırımlar bulunuyor. Çalışmalarımız, birlikte kazanma, büyüme, refahı artırma üzerinedir. Enerji, elektronik, madencilik, tarım, sağlık, bilişim, inşaat sektörlerinde özel sektör yatırımlarını daha fazla artırmak için de hükümetler olarak gayretlerimizi artırıyoruz."

"Zengezur bağlantısındaki yatırımlar hızla tamamlanmak üzere"

Bolat, üç ülke arasında müteahhitlik alanında da mükemmel ilişkiler olduğuna işaret ederek, "Türk müteahhitlerimiz Özbekistan ve Azerbaycan'da şu ana kadar 28 milyar dolarlık 836 inşaat projesini başarıyla tamamladı. Hem Özbekistan hem Azerbaycan'da yeni kalkınma projelerinde, Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında da müteahhitlik çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma alanında aramızdaki ticareti daha fazla kolaylaştırmak için görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Zengezur bağlantısındaki yatırımların hızla tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

" Uzak Doğu'dan Avrupa'ya bağlanacak Orta Koridor ile birlikte Türkiye'nin de Türk dünyasıyla ulaştırma alanında yakınlaşması, yatırımların ve ticaretin kolaylaştırılması mümkün olacak. Hükümetler olarak engelleri kaldırıyoruz. Özel sektörden de daha fazla yatırım, ticaret ve hizmetler bekliyoruz. Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan dostluğu ve kardeşliği inşallah ilelebet payidar olur."

Konuşmaların ardından Bakan Bolat'a günün anısına hediye takdim edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi, Enerji, İnşaat, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOBB'da Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü İş Forumu düzenlendi - Son Dakika

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