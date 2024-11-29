Togo\'da Türkiye\'nin El Emeği Ürünleri Sergilendi

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Batı Afrika ülkesi Togo Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Aneho Uluslararası Tarih Festivali"nde Türkiye'nin el emeği ürünleri sergilendi.

Festivalin bu yılki onur konuğu Türkiye oldu.

Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç'ın rehberliğinde düzenlenen festivalde, Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitülerinin ürünleri sergilendi.

Sergide Ankara ve Muğla olgunlaşma enstitülerinin kıyafetlerinden oluşan defile büyük beğeni topladı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün hazırlamış olduğu minyatür, tezhip ve hat sanatı ürünlerinden oluşan "Osmanlı Tuğraları" ve "Tılsımlı Gömlekler" serisi ilgi gördü.